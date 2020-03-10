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針對妨害飛安鴿舍 國安法、要塞堡壘地帶法大翻修

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國軍軍機起降時經常遭遇鳥擊事件，非常危險。圖／擷取自本報資料影帶；讀者提供
國軍軍機起降時經常遭遇鳥擊事件，非常危險。圖／擷取自本報資料影帶；讀者提供

國軍軍機起降時經常遭遇鳥擊事件，國防部公告國家安全法第5條、第7條修正草案，增列重要軍事設施管制區禁止與限制事項，除禁止無人機與飛行傘飛越軍事設施管制區上空與所有攝錄偵察行為外，也將可捕殺任何侵入軍機場顯有危害的牲畜、飛鴿及鳥類入法。軍方同時大幅翻修「要塞堡壘地帶法」，新增在戰略要域公告遷移期限拒遷鴿舍者，處得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

國安法修訂草案公告的軍事管制區禁止事項，還包括在軍事基地一定距離內實施禁、限建；禁止或限制測量、錄影、攝影、描繪、記述及其他偵察行為等。而不能飛越軍事基地上空的也包括超輕型載具、空飄汽球、風箏。

此外，在重要軍事管制區四周一定距離內設置的鴿舍，草案規定將可由軍方會同警察機關要求限期遷移，否則強制拆除。

草案同時刪除山地管制區規定，增列保障原住民傳統領域及居住地的權益相關措施。

國防部同時也預告要塞堡壘地帶法修正草案，大幅更新戰略要域限止與限制事項，同樣將軍方可針對侵入戰略要域的牲畜、飛鴿及鳥類採取「適當措施」入法，各項罰則提高。如養鴿者、養貓狗者任由牲畜侵入戰略要域，從原來10萬元以上、50萬元以下罰鍰，提升到30萬元以上、150萬元以下罰款。條文新訂限時遷移鴿舍在公告期限不遷者，得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

國防部 國安法 警察

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