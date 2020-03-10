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國防部：國軍目前有四百餘人居家隔離中 不影響戰備

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長嚴德發。圖／本報資料照
國防部長嚴德發。圖／本報資料照

因應新冠肺炎國防部長嚴德發今天在立法院備詢時透露，國軍最多曾有2000人居家檢疫對外隔離中，包括參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞、國防部副部長張冠群兩位上將，目前還有4百多人居家自主健康管理中，不影響戰備。國防部說，杜絕疫情要做到滴水不漏，阻絕境外，絕對不讓疫情進到軍中，以確保國軍戰力，維護國家安全。

因為在有疫情地區轉機所以需要居家隔離的分別是，前往尼加拉瓜進行學術交流的徐衍璞，及代表總統前往非洲友邦史瓦帝尼致贈UH-1H直升機的張冠群，兩人隔離均已期滿，健康狀況良好。

國防部也表示，因應新冠肺炎疫情，國軍以最高的標準，更嚴謹的作法，官兵只要出國經過或轉機發生疫情的國家，返國後必須居家自主健康管理14天，累計最高曾達2000多人，這是從年後到現在累計的人數，其中包括2名上將，現在已經期滿。目前則尚有400多人居家自主健康管理中，不會影響戰備。國防部強調，杜絕疫情要做到滴水不漏，阻絕境外，絕對不讓疫情進到軍中，以確保國軍戰力，維護國家安全。

疫情 國防部 新冠肺炎 居家檢疫

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