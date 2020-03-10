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當兵好難！ 役男從澳洲返台要入伍卻被營區拒收傻眼

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
澳洲役男返台服役，報到時卻被營區拒收，立委馬文君認為，國防部應即早通知，所有海外役男在疫情期間延緩入伍，避免成為防疫漏洞。圖／馬文君提供
澳洲役男返台服役，報到時卻被營區拒收，立委馬文君認為，國防部應即早通知，所有海外役男在疫情期間延緩入伍，避免成為防疫漏洞。圖／馬文君提供

新冠肺炎疫情引起各國緊張，南投縣一名王姓役男在澳洲工作，接獲服役通知。他前幾天回台昨天報到，卻被營區以疫情影響拒收，要求他延緩入伍，讓當事人傻眼。立委馬文君協調國防部和役政署後，才同意讓他服役。馬文君也要求國防部訂出防疫期間服役辦法，避免讓役男承受回台染役的風險，卻又遭拒絕入伍。

馬文君說，這名役男在澳洲是執業醫師，但仍有中華民國國籍，他接到入伍通知，要服12天的補充兵役，但昨天到營區報到時卻被拒絕，原因是國防部為避免新兵染役，要求國外所有回來服役的役男延後入伍。

這名役男相當傻眼，因為之前入伍通知並沒有說明，且澳洲並非疫區，他向服務的醫院請假返台服役，卻不知道何時才可入伍，也影響到澳洲的工作。

馬文君邀集國防部、役政署協調，南投縣民政處兵役科長莊豐德說，經過討論這名役男並無染役跡象，且澳洲並非旅遊警示區，國防部同意已讓這名役男在昨天入伍，服補充兵役。

馬文君說，新冠肺炎疫情嚴峻，政府各單位應對防疫從嚴，對於即將入伍的海外役男，應立刻告知暫緩入伍。她說，除了旅遊警示國家外，搭乘班機和輪船風險相當高，國防部應避免讓役男冒著可能染役的風險回台，卻又拒絕入伍，也應訂定防疫期間的服役辦法，尤其是針對海外的役男，疫情期間都應延後入伍，避免搭飛機返台，增加感染或疫情擴散風險。

役男 國防部 馬文君

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