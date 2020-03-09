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【重磅快評】只見經濟部長邀功 誰憐國軍淪「口罩奴」?

聯合報 / 主筆室
經濟部吹噓口罩產量，卻未提國軍官兵24小時進駐各工廠協助生產，至今已超過一個月。圖／引自昭惠實業官網
經濟部吹噓口罩產量，卻未提國軍官兵24小時進駐各工廠協助生產，至今已超過一個月。圖／引自昭惠實業官網

國內口罩產量上升，網路訂購的「實名制2.0」即將上路，經濟部近日大肆強調「口罩國家隊」成績，身為國家通訊社的中央社，昨天更大捧部長沈榮津，形容他是「經濟部最強歐吉桑」、「國家隊幕後推手」。沈部長「罩」下大功，加上今年國際景氣大衰退，夏季缺電問題也可望提前化解，洪福齊天，可喜可賀。

不過，吹噓口罩產量的背後，有一個被外界忽略的事實：國軍官兵24小時進駐各工廠協助生產，至今已超過一個月。隨著新生產線的增設，支援人力也不斷上升。先前媒體就已經披露，負責這項公差的國防部後備指揮部，部分單位捉襟見肘，甚至曾經出現連長與一等士官長，都得親自站衛兵的奇景。

以往軍方救災，都屬第一時間大量緊急投入，很快就告一段落，把工作交回民間體系。此次疫情方興未艾，未來至少數月，對口罩的鉅額需求都不會結束。政院下令廠商擴產，第一時間如果缺乏工人，派國軍支援無可厚非。然而一個月過去，針對防疫的特別條例已經火速出爐，對於相關支用，條文幾乎形同給予部會空白支票。在此情況之下，經濟部卻完全不考慮，該以補助公資等方式，協助業者招募臨時工，反而繼續由阿兵哥派充免費作業員。

在此，其實一場「寧靜革命」已經上路：軍方支援救災的角色，已經不再限於過去的「救急」，悄悄升格到持續性的「救窮」，甚至可支援商業活動。

政府或許以軍方「尺度突破」而沾沾自喜，認為比前朝更懂運用人力資源，却沒想到此舉形同將國軍角色，貶至宋代各地方的「廂軍」，名義上是軍隊，實則為州縣的雜役。

進一步說，長時間持續派遣官兵擔任口罩工人，如果真不影響戰備正業，豈非代表軍中充斥冗餘，幹部真的是平常無所事事的「米蟲」，大有裁減空間？

基層累傳煩言，高層却我行我素，更呈現近年軍中部分領導幹部的偏差心態，認為反正承平日久，與其踏實練兵，還不如把救災當成出頭露臉的捷徑，更易讓高層「有感」，對自身未來升官占缺的前途，更有幫助。

蔡總統向來不忘宣稱重視國防，但政府實際作為若讓官兵質疑，自己穿上「老虎皮」承受紀律與操練，換得的專業根本沒人重視，真正「價值」只是隨時使喚的免費勞力；基層的權益與面臨的難處，絲毫不被國防部長官所重視，反而是長官藉機討好高層、力爭上游的工具。如果類似想法持續在軍中流傳，那麼總統勗勉的辭藻，就和自己曾經批評的「刷油漆、剪草皮」一樣，不過是表面功夫；至於所謂親愛精誠，或是軍人榮譽感的建立，就更是緣木求魚，也就不必太認真了。

口罩 國軍

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