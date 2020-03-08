快訊

院內感染3護理1清潔工 每人可獲補助35萬元起

美篩新冠肺炎霧煞煞 醫師爆：沒人受過檢測訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空勤吊掛任務首見女隊員 海巡「空中一姐」曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
偵防分署空勤吊掛分隊隊員過去以男性為主，海岸巡防署今天披露，一位女性隊員俐錦，已多次成功執行海上救援任務，成為海巡「空中一姐」。圖／海巡署長室臉書粉絲專頁
偵防分署空勤吊掛分隊隊員過去以男性為主，海岸巡防署今天披露，一位女性隊員俐錦，已多次成功執行海上救援任務，成為海巡「空中一姐」。圖／海巡署長室臉書粉絲專頁

海巡偵防分署空勤吊掛分隊隊員過去以男性為主，海岸巡防署今天披露，一位女性隊員俐錦，已多次成功執行海上救援任務，成為海巡「空中一姐」。

今天是婦女節，「海巡署長室」臉書粉絲專頁特别貼文表示，這名偵防分署空勤吊掛分隊的女性隊員叫俐錦，已多次成功執行海上的救援任務。她曾打趣地說：「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐。」

貼文指出，這名女性隊員有藏不住的專業與自信，顯示著她深深以空勤吊掛的「空中一姐」為榮。

海巡署長陳國恩在貼文中表示，不只是俐錦，每一位在海巡服務的女性同仁都在不同的工作崗位上發光發熱，無論是「查緝毒品」、「海上救難」還是「防堵偷渡」，都能看到她們忙碌的身影，而此刻「防疫工作」的壓力更是沈重。適逢「婦女節」，他表達誠摯的敬意與感謝。

海巡署 婦女節

延伸閱讀

女警婦女節照常排班出勤 分局長DIY花束贈花感謝

夢想空姐變成空中吊掛一姐 海巡署婦女節致上敬意

影／海豚屍體漂流台中港岸外 海巡救生艇拖上岸

膠筏進港不慎翻覆 海巡官兵即時救援

相關新聞

空運或陸運？國軍決定開闢道路 載運失事黑鷹殘骸下山

發生在1月2日的黑鷹直升機墜毀意外，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，軍機殘骸至今無法運下山，不管是採取吊掛空運或陸運處理都...

空勤吊掛任務首見女隊員 海巡「空中一姐」曝光

海巡偵防分署空勤吊掛分隊隊員過去以男性為主，海岸巡防署今天披露，一位女性隊員俐錦，已多次成功執行海上救援任務，成為海巡「...

新冠肺炎疫情未止 南京暫停清明掃墓拜祭活動

中國大陸新冠肺炎疫情未止，南京市宣布暫停清明祭掃活動。

士兵涉性侵多名少女 陸軍祭最高層級處分踢他離營

一名陸軍257旅士兵涉嫌在外性侵高中女生遭逮捕，並被發現疑涉多起性侵未成年女性的案件。陸軍十軍團表示，立即檢討簡兵大過三...

國防部研議派部隊登美國本土參與北方打擊演習

國防部表示，將編成以志願役退伍後備軍人為主的預備部隊，同時規畫將來爭取派遣常備部隊或者後備部隊赴美國，參與美國各州國民兵...

共機月前大舉壓迫海峽空域 三型機與防空飛彈全戰備

中共軍機在上月9、10兩日兩度派遣軍機以「遠海長航」為名干擾我空防，尤其10日共機20餘架大舉壓迫我海峽中線，張狂主動挑...

教召忍忍就過了？國防部赴美取經 以後恐非上課打靶而已...

國防部證實，經學習美國國民兵經驗，軍方去年6月20日在軍事會談中的「提升後備戰力具體作為評估」提報中，確認我國將編成以「志願役」後備軍人為主的預備部隊。而目前國防部正研議派遣國軍部隊赴美國本土參與美國

羅馬尼亞出現新冠肺炎首例

東歐國家羅馬尼亞27日傳出新冠肺炎首例，患者日前與造訪羅馬尼亞的義大利男子有所接觸，據信因此染病。

南韓軍隊新增5例新冠肺炎確診 隔離9230人

南韓《中央日報》報導，截至25日下午5時，南韓部隊共有18名新冠肺炎確診人員，比前一天新增5人，軍中接受隔離的總人數來到...

新冠肺炎難偵測 國軍預醫所將對決詭奇病毒

中央流行疫情指揮中心全力對抗潛伏性奇高的「新冠肺炎（武漢肺炎）」，據指出，已動員國防大學預防醫學研究所展開疫情監測檢驗與...

影／往長灘島旅客原機遣返損失數萬元

菲律賓政府昨天深夜臨時宣布拒絕台灣籍旅客入境，100多名台灣籍旅客昨天深夜搭機前往菲律賓長灘島準備度假，困在長灘島機場一...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7313例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。