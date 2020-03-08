聽新聞
test
0:00 / 0:00
空勤吊掛任務首見女隊員 海巡「空中一姐」曝光
海巡偵防分署空勤吊掛分隊隊員過去以男性為主，海岸巡防署今天披露，一位女性隊員俐錦，已多次成功執行海上救援任務，成為海巡「空中一姐」。
今天是婦女節，「海巡署長室」臉書粉絲專頁特别貼文表示，這名偵防分署空勤吊掛分隊的女性隊員叫俐錦，已多次成功執行海上的救援任務。她曾打趣地說：「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐。」
貼文指出，這名女性隊員有藏不住的專業與自信，顯示著她深深以空勤吊掛的「空中一姐」為榮。
海巡署長陳國恩在貼文中表示，不只是俐錦，每一位在海巡服務的女性同仁都在不同的工作崗位上發光發熱，無論是「查緝毒品」、「海上救難」還是「防堵偷渡」，都能看到她們忙碌的身影，而此刻「防疫工作」的壓力更是沈重。適逢「婦女節」，他表達誠摯的敬意與感謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言