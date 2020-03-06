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士兵涉性侵多名少女 陸軍祭最高層級處分踢他離營

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍257旅所在的中坑營區。圖／GOOGLE EARTH
陸軍257旅所在的中坑營區。圖／GOOGLE EARTH

一名陸軍257旅士兵涉嫌在外性侵高中女生遭逮捕，並被發現疑涉多起性侵未成年女性的案件。陸軍十軍團表示，立即檢討簡兵大過三次「以上」處分，重懲汰除，並「廢止原起役身分」，以昭炯戒。

據了解，簡兵是軍事訓練役男轉服志願役士兵，所謂廢止原起役身份，就是取消其轉服志願役資格，立即離營，無法服完剩下役期。而大過三次以上，就立即撤職。沒有退伍金，且須賠償違約金。

一名在陸軍嘉義中庄257旅服役的簡姓志願役士兵，涉嫌性侵一名16歲女高中生，事後遭被害家屬誘出，將他痛毆一頓送上警局。警方清查簡男手機時，還發現多名女子疑似遭簡男性侵的影片，研判受害者至少7人以上，不乏未成年學生，被外界稱為李宗瑞事件翻版。

陸軍第十軍團指揮部昨日表示，所屬步兵257旅簡姓士兵於今（109）年2月休假期間，與未成年少女發生關係並拍攝不雅影片情事；軍團接獲通報後，秉持「不包庇、不護短」立場，除配合檢警調查，另依「刑懲併行」原則，檢討簡員大過三次以上處分，重懲汰除，並廢止原起役身分，以昭炯戒。

第十軍團指出，此案後續將追究單位幹部對所屬人員考管不周的疏失責任；另援引為例，持恆加強所屬官兵法紀教育，建立兩性相處正確認知，嚴肅紀律，以維軍譽。

性侵 陸軍 志願役

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