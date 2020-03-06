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國防部研議派部隊登美國本土參與北方打擊演習

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
在台美共同推動下，我國近年以「陸威」等專案為名，陸續秘密派遣陸軍特戰、海軍陸戰隊偵蒐排等排級部隊，以「協訓」為名，前往美國本土參與軍事操演，國防部研議派部隊赴美參與美國國民兵演習並非無據。圖／本報資料照
在台美共同推動下，我國近年以「陸威」等專案為名，陸續秘密派遣陸軍特戰、海軍陸戰隊偵蒐排等排級部隊，以「協訓」為名，前往美國本土參與軍事操演，國防部研議派部隊赴美參與美國國民兵演習並非無據。圖／本報資料照

國防部表示，將編成以志願役退伍後備軍人為主的預備部隊，同時規畫將來爭取派遣常備部隊或者後備部隊赴美國，參與美國各州國民兵的北方打擊演習，與國民兵建立夥伴關係。

北方打擊演習是美國國民兵跨軍種聯合演習，演習主要目標是強化國民兵單位戰備能力。其他美國以外國家派兵參加這項演習，多以後備部隊為主，據了解，我方希望向美方爭取參與這項演習，但是是否以後備部隊或者常備部隊參演，目前並無定案，我方以爭取能夠參加美方演習為目標。

北方打擊雖然是國民兵演習，經常測試正規部隊使用的新型裝備。如去年的北方打擊19演習，伊利諾州國民兵122野砲團2營編成測試砲組，驗證鷹眼105公厘車載榴砲，演習同時展示美國陸軍新換裝的布魯特斯155公厘車載榴砲。

國防部全民防衛動員室自民國104年起，分赴日本、新加坡、以色列、瑞士、英國與美國考察，包括教召實彈射擊，從6發增為21發、合格從3發提高4發，以及備戰士制度、編成縣軍事勤務隊等，都是赴外考察的成果。

縣市政府編成軍事勤務隊，是國防部自英國考察回來的建議，已向各縣市政府宣導，依需求提出動員符號申請。我國也參考瑞士兵役制度，調整軍事訓練役服役方式，目前規畫調整後備部隊兵力規模，檢討軍事訓練役教育召集訓練強度，建置後備軍人網路服務台，教召前發送簡訊告知收到教召令的後備軍人，也是學習瑞士的作法。

國防部去年6月向行政院建議，將後備戰士日薪加成1.5倍，同時發給續服獎金，給予英雄館住宿優惠及軍醫院就醫減免。官員指出，我國實施的後備戰士制度，是赴美考察的成果，正依期程管制，辦理志願役後備軍人編成預備部隊等。

演習 考察 軍人

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