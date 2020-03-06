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共機月前大舉壓迫海峽空域 三型機與防空飛彈全戰備

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部10日曾發出新聞稿「輕描淡寫」指出，戒護中共轟6機的兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。圖／國防部提供
國防部10日曾發出新聞稿「輕描淡寫」指出，戒護中共轟6機的兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。圖／國防部提供

中共軍機在上月9、10兩日兩度派遣軍機以「遠海長航」為名干擾我空防，尤其10日共機20餘架大舉壓迫我海峽中線，張狂主動挑釁，我方三型主力戰機因此全數升空應對，雙方在海峽上空有十分複雜的攔截與對峙，情勢一度緊張。

對此，空軍司令部上午表示，防空作戰指揮部對於飛行中線以西或繞島環台的共機，均能依戰備規定，以適當兵力升空對應，同時與地面防空飛彈陣地展開聯合防空。而我方確依戰備規定，不會開啟火控雷達鎖定對方，但按不挑釁、不迴避、不示弱的原則應對。

立法院外交及國防委員會昨日前往空軍作戰指揮部蟾蜍山進行機密考察，一行人戴著口罩，除進入空軍正進行「寰展」系統升級的地下戰管中心巡視，也聽取空軍對於共軍近期襲擾我空防的實況進行了解。

空軍蟾蜍山內的地下戰管系統，防空作戰軟體從最早期的「天網」，陸續升級為「強網」、「強網二階段」，而至目前的「寰網」，目前空軍正升級為「寰展」，將地面新換裝的防空武器全數納入，進行軟硬體換裝，主系統由美國防空系統發展起始廠商雷神公司得標，部份附屬系統如寬頻無限備用傳輸系統，由中科院另案開標。

對於外傳共戰曾「鎖定」我方的問題，空軍認為，在短距接觸的攔截任務中，只須紅外線短程飛彈就能接戰，開啟火控雷達鎖定其實沒有意義，我方因此遵守戰備紀律，並未採取任何「鎖定」共機的舉措。至於共機是否鎖定我方戰機，空軍仍稱沒有這個訊息。

但據披露，2月10日當天共機大舉升空，戒護轟6機的兵力，其實多達20餘架，緊貼海峽中線飛行，多次跨越海峽中線挑釁，我方應對，三型主力戰機升空多批次進行攔截監控，展開大規模戰備應對，雙方在海峽上空對峙，情勢一度緊張，也驚動美方關切海峽情勢。

對於當日情境，國防部10日曾發出新聞稿「輕描淡寫」指出，中共轟6等型機於當日上午10時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。期間，戒護中共轟6機的兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

空軍 海峽中線 戰機

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