國防部：取消多元入營管制方案 仍採刷卡入營

國防部為爭取一筆200萬元「資訊軟硬體設備」預算案解凍，近期發文立法院宣稱將在國防部建立「多元入營系統」。但國防部今對外表示，此案已取消人臉辨識功能建置，將維持刷卡辨識入營。

國防部日前發文向立法院表示，預算中有50餘萬元額度，預計今年底前在國防部博愛營區導入「多元入營方案」，規畫結合人臉辨識系統入營，而為提升既有照相室設備功能，採購高解像力的照相機，現場部署設備，希望藉由人臉、MDM辨識，強化現行門禁管理。

但國防部今(5)日澄清，這項作法是去年所擬門禁系統仍採刷卡辨識入營，並無所謂「多元入營系統」的建置方案。

國防部表示，博愛營區原擬於109年建置「強化門禁系統人員資料管理功能」，但因內含人臉辨識功能，在個資保護等考量因素下，國防部於去年立法院預算審查時，經立委指導，已取消人臉辨識功能建置，維持刷卡辨識入營。