立法院機密考察空軍寰網系統 掌握我因應共機挑釁對策

共軍戰機近期持續侵擾海峽中線與防空識別區，立法院外交及國防委員會今天考察空軍蟾蜍山作戰指揮部福興營區，聽取空軍提出的因應處理報告。

空軍福興營區位於公館蟾蜍山，營區內轄有福興隧道，目前仍然是軍事管制區，空軍戰管「寰網」系統就在山裡開鑿的洞庫中，位置隱蔽。立法院這項考察行程列機密行程，不對外公開。

根據空軍司令部資料指出，空軍作戰指揮部主要職掌為負責台海空中作戰的規劃與指揮管制，並督導執行戰術任務，研析剋敵的戰術戰法，發揮自動化防空系統功能，管制國軍防空武器系統，遂行防空任務及支援友軍作戰，進而確保台海空優，鞏固台澎金馬安全。