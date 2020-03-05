國防部將建置「多元入營」系統 刷臉刷手機通關

國防部表示，將在今年於大直博愛營區引進「多元入營方案」，規劃結合人臉辨識系統和「智慧型手機自動化管理系統」(MDM)入營功能。

國防部與中科院於2016年「智慧型手機自動化管理系統」( MDM )，所有國軍官兵進入營區之前，會對手機型號、用途與代碼造冊列管，並加裝管制程式，限制智慧型手機拍照、打卡、熱點分享與藍牙傳輸等功能使用。

國防部表示，預計109年底前導入「多元入營方案」，規劃結合人臉辨識系統入營，而為提升既有照相室設備功能，採購高解像力的照相機，現場部署設備，希望藉由人臉、MDM辨識，強化現行門禁管理機制。

國防部將強化門禁系統人員管理功能，結合運作實務所需及管理需求，配合入營規劃導入手機MDM入營，修改原有門禁系統載具。同時新增製證管理系統，因應人員會客需求，新增印列貼紙等印製功能。

國防部表示，MDM與人臉辨識子功能資料報表管理功能，將可結合既有照片管理資料庫連結功能。