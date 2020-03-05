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「華美國防部共同合作案」軍購執行 探我戰略資源分配

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
台美國防部今年將共同合作，由美國國防部專案評估我國現有濱海決勝、灘岸殲敵戰略、戰術資源的資源分配。圖/陸軍司令部
台美國防部今年將共同合作，由美國國防部專案評估我國現有濱海決勝、灘岸殲敵戰略、戰術資源的資源分配。圖/陸軍司令部

台美國防部今年將共同合作，由美國國防部專案評估我國現有濱海決勝、灘岸殲敵戰略、戰術資源的資源分配。國防部近日證實，此案是透過對美軍購方式執行，而軍購方式將獲美政府高層重視，並由美國政府審監部門監督，保障美方作業品質，確保達成全案目標。

國軍每年漢光演習都會安排美軍觀摩團抵台，進駐台北一星期，在翻譯人員陪同下深入各參演單位驗證兵棋推演作戰參數，各軍種也各自與美軍有交流管道，由美軍為軍種建軍提供經驗評估；2020年度美軍觀摩團到台觀摩交流的評估作業，編列2500萬元，但漢光兵推因應新冠肺炎疫情防治，已延至下半年。

國防部今年新增「華美國防部共同合作案」，編列1525萬元預算，邀請美國防部團隊來台開會15天，平均1天耗資100萬元，等於另投經費建立美軍高層評估團隊。最後預算遭刪減200萬元，凍結500萬元，提出書面報告經同意始得動支。

國防部表示，因應當前中共軍力不斷擴張及現代化，面對中共威脅及敵我軍力懸殊等現況，美國政府基於台灣關係法及六項保證，提供我國足夠的武器裝備及技術服務，以協助我國建立自我防衛能力。國防部109年華美國防部共同合作案，是以簽署軍購合約方式，與美國國防部進行合作交流。

全案以國軍整體防衛構想為研討範疇，於109年在台灣召開3次專案會議，編組國防部各聯參及軍種專業人員，就相關議題與美方專家團隊進行研討，所獲的防衛概念、戰術戰法及不對稱戰力運用等建議，將納入國軍建軍備戰規劃及軍事演訓驗證參據。

此案由國防部提出及負責出資，邀請美國國防部專家團隊來台，針對國軍整體防衛需求有關的議題進行研討與交流，因此全案費用主要由我方編列預算支應。但經與美方協商，除3次正式會議外，針對額外進行的會議整備、議程協、美國國內研討會議及人員費用，由美方自行負擔。

國防部認為，此案透過軍購合約方式執行，將獲美政府高層重視，並由美國政府審監部門監督，保障美方作業品質，確保達成全案目標。

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