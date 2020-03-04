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全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

國防部公布今年營區開放場次 分別於八、十月舉行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布今年「國防知性之旅-營區開放」活動期程，陸軍、海軍與空軍各有1場次，合計3場，預計在8月與10月份，分別於花蓮空軍基地、新竹湖口裝甲營區與高雄左營海軍基地舉行。圖／軍聞社
國防部公布今年「國防知性之旅-營區開放」活動期程，陸軍、海軍與空軍各有1場次，合計3場，預計在8月與10月份，分別於花蓮空軍基地、新竹湖口裝甲營區與高雄左營海軍基地舉行。圖／軍聞社

國防部公布今年「國防知性之旅-營區開放」活動期程，陸軍、海軍空軍各有1場次，合計3場，預計在8月與10月份，分別於花蓮空軍基地、新竹湖口裝甲營區與高雄左營海軍基地舉行。

政府全力投入新冠肺炎（COVID-19）疫情防治，國軍也出動化學兵投入防疫任務，三軍營區提升防疫措施；而為避免群聚效應，國防部已宣布年度漢光演習兵推與實兵操演延至下半年舉行，營區開放也因此順延。

國防部政戰局公布，國軍109年「國防知性之旅-營區開放」將分別由空軍第五聯隊、陸軍裝甲五八四旅與海軍艦隊指揮部主辦。

根據政戰局資訊，空軍將配合「抗戰勝利75周年暨八一四空戰勝利紀念日」，於8月15日在花蓮基地營區舉辦活動；陸軍則是配合九三軍人節，於8月29日開放新竹湖口營區；海軍配合台灣光復75周年紀念，於10月31日在高雄左營基地舉辦營區開放。三個場次時間都是星期六。

空軍 海軍 國防部

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