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疫情不影響戰訓 電戰軍埋伏台北社子島進行無聲之戰

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍關渡指揮部直屬的通資連今天在台北市社子島地區進行基地訓練，部隊全付武裝在扼控基隆河、淡水河道的開闊地，部署各型數位微波車，搭配中科院產製配發的多頻譜偽裝網，模擬戰況執行通訊中繼的戰備任務。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連今天在台北市社子島地區進行基地訓練，部隊全付武裝在扼控基隆河、淡水河道的開闊地，部署各型數位微波車，搭配中科院產製配發的多頻譜偽裝網，模擬戰況執行通訊中繼的戰備任務。記者洪哲政/攝影

國防部宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情防治，今年國軍漢光36號演習兵推與實兵操演延期到下半年舉行，但基層戰備演訓不曾一刻停止。陸軍關渡指揮部直屬的通資連今天在台北市社子島地區進行基地訓練，部隊全付武裝在扼控基隆河、淡水河道的開闊地，部署各型數位微波車，搭配中科院產製配發的多頻譜偽裝網，模擬戰況執行通訊中繼的戰備任務，精實的戰訓吸引民眾注意。

今年國軍漢光36號演習慣例區分為「電腦輔助指揮所演習」及「實兵操演」，原分別在4月、5月展開，同時邀請美軍觀摩團來台。國防部今日召開例行記者會，發言人史順文證實，但因防疫任務吃重，兵推、實兵操演已確定延期到今年下半年舉行。據了解，2003年SARS爆發時，當年漢光演習也曾從5月延後至9月，並非沒有先例。

雖然漢光演習延至下半年，但基層部隊一般戰備演訓並沒有一刻暫停。本月是陸軍戰備訓練月，擔任北部中樞地帶衛戍任務的關渡指揮部所屬通資連，今天全連車隊出勤部署在社子島公園可遠望觀音山與關渡大橋的河岸，開啟各型多波道微波系統執行通訊中繼任務，展開基地訓測。

陸軍關指部通資連屬部隊直屬連，現場各型機動微波車輛均確實偽裝，重型數位微波車均以中科院配發的新式多頻譜偽裝網掩蓋雷達波，仿若忍者部隊，進行無聲戰訓測考。

中科院研發的多頻譜偽裝網，又稱為雷達波散射偽裝網，表面配合背景設計的迷彩圖案及塗覆防近紅外線偽裝漆，內含具導電性的金屬纖維與抑燃性聚酯纖維，混紡成導電性胚布，加上散射葉片的設計，具有防制可見光、近紅外線及雷達波偵測的功能。中科院表示，這型偽裝網具有重量輕、架設簡易方便等特性，適用於機動性裝備、陣地偽裝，可提高裝備存活率。

陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關指部通資連屬部隊直屬連，現場各型機動微波車輛均確實偽裝，重型數位微波車均以中科院配發的新式多頻譜偽裝網掩蓋雷達波。記者洪哲政/攝影
陸軍關指部通資連屬部隊直屬連，現場各型機動微波車輛均確實偽裝，重型數位微波車均以中科院配發的新式多頻譜偽裝網掩蓋雷達波。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天全付武裝在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關渡指揮部直屬的通資連部隊今天全付武裝在扼控基隆河、淡水河道的社子島開闊地，部署各型數位微波車，執行基地訓練。記者洪哲政/攝影
陸軍關指部通資連屬部隊直屬連，現場各型機動微波車輛均確實偽裝，重型數位微波車均以中科院配發的新式多頻譜偽裝網掩蓋雷達波。記者洪哲政/攝影
陸軍關指部通資連屬部隊直屬連，現場各型機動微波車輛均確實偽裝，重型數位微波車均以中科院配發的新式多頻譜偽裝網掩蓋雷達波。記者洪哲政/攝影

漢光演習 中科院 陸軍

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