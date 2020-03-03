黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

在1月2日黑鷹直升機空難中生還的國防部通次室次長曹進平，以Chin Pin為筆名，在最近一期的中華民國空軍月刊中罕見披露空難意外發生瞬間的驚駭情景。他自述證實，意外發生時坐在最後一排的他正與鄰座談話，「突然的劇烈撞擊」打斷他的談話，緊接就是「一連串的碰撞與滾轉」。曹進平的敘述顯示，意外來得突然，機上人員在完全沒有預警下，陷入生死兩茫茫的境地。

國防部黑鷹直升機1月2日烏來和宜蘭交界墜毀，造成故參謀總長沈一鳴上將等將校八死五傷慘劇。生還的曹進平在警消救援影片中滿身泥濘向搜救人員說明現場狀況的片段，成為紀錄歷史的影像。而由於軍方提供給消防搜救隊的失事位置經緯度，與實際位置差距頗大，曹進平生還後不斷吹哨，引導搜救隊接近，成為倖存人員順利生還的關鍵。

曹進平在月刊為文披露空難發生時的場景：「碰！突然的劇烈撞擊，打斷了我和鄰座的談話，大量的破片及碎裂物品向我們噴飛而來，本能的反射動作，我向前壓低身體並以公事包護頭，努力地讓自己維持在座椅上。」「碰！碰！碰！在一連串的碰撞與滾轉後，飛機停了下來，本應清亮的天色，在殘破機殼裡呈現著似乎遙不可及又虛實難辨的灰黑。」「我趕緊解開安全帶，用力擠開傾倒的機件裝備，檢查飛機及現場狀況，此時，另兩位同仁也掙扎著從殘骸中爬了出來，我們強忍著身體的傷痛，展開後續的救援行動」。