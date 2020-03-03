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案40、以色列人都「復陽」？醫：恐從頭到尾都是陽性

海軍敦睦艦隊近期出發 因應防疫彈性調整靠泊計劃

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長嚴德發日前視導海軍承德軍艦防疫作為。圖/軍聞社
國防部長嚴德發日前視導海軍承德軍艦防疫作為。圖/軍聞社

海軍敦睦遠航訓練支隊近期即將出發，前往友邦執行宣慰僑胞任務。國防部發言人史順文上午表示，艦隊官兵針對靠泊友邦港口整補，都備妥周全防疫措施，敦睦任務目前按原定計畫執行，但不靠泊疫情嚴重的國家。

今年海軍敦睦遠航訓練支隊納編磐石油彈補給艦、康定級與成功級飛彈巡防艦等3艘軍艦，近期將自左營軍港出發。旗艦磐石艦上備妥介紹我國先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果的「文宣館」，歡迎僑胞與友邦民眾登艦參觀。

海軍按國內防疫措施，會在登艦梯口部署手動式的額溫計與酒精乾洗手液，體溫超過攝氏37.5度發燒者不能登艦。

據了解，海軍敦睦支隊將和國內、駐舘密切保持聯繫，航行期間若預定訪問友邦疫情突然升高，支隊也可能臨時調整計劃，不靠泊當地。

針對海軍敦睦遠航訓練支隊是否如期出發，史順文指出，海軍官兵已做好防疫、整補及靠泊準備，目前仍按原定計畫執行，但不會靠泊疫情嚴重的國家。

海軍 遠航 疫情

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