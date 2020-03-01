想提早退伍…2役男差點同婚

國軍出現同性袍澤為請婚假試圖「假結婚」案例。一名有穩定交往女友的軍事訓練役男，和入伍才認識的同連袍澤盼以辦理同性結婚登記為由，藉此請婚假提早退伍，女友甚至也同意男友這樣做；家長攔不住，最後透過管道求援，部隊才知悉緊急攔下。

陸軍司令部昨證實此案，表示役男家長透過軍中人權促進會「黃媽媽」陳碧娥協助，向軍中反映此事，經找來兩造役男協談，在父母親不同意婚事下，兩人取消請假，事件圓滿解決，不涉及任何處分。

陳碧娥在臉書披露，前不久她接到一位四個月訓練役男父親電話，請求幫忙勸阻他兒子。這位役男已服役三個多月，剩廿幾天即將退伍，竟為了想要十四天婚假，和另一位同袍相偕辦理同性結婚登記，不管家人如何勸導責備，都無法改變其主意。這名父親說，兒子已有一位相交四年的女友，為何作此決定，令他百思不解。

陳碧娥受訪表示，她受家長委託，緊急向部隊反映，部隊以父母未同意、不准假方式，攔下這起婚事。

事件在社群引發網友辯論，有網友認為，軍事訓練役期僅四個月，除非有特殊理由，例如為完成癌末愛人的心願，有時間的急迫性，否則，沒有理由同意婚假。而此案與本質上與同志人權無關，是故意逃避義務問題。

但也有網友認為，婚假是合法人權，當事役男已廿二歲，只要兩造到戶政事務所登記，軍隊憑什麼不讓他們請假？

軍方則表示，此案雖研判恐涉假結婚，但父母不同意，經商談後部隊也沒有准假，不涉任何處分。