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同性役男請婚假父母不同意 陸軍：圓滿解決不涉處分

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍中出現軍事訓練役男為請婚假試圖「假結婚」的案例。本圖為示意圖，不代表當事人所屬部隊。圖／聯合報系資料照
軍中出現軍事訓練役男為請婚假試圖「假結婚」的案例。本圖為示意圖，不代表當事人所屬部隊。圖／聯合報系資料照

軍中出現軍事訓練役男為請婚假試圖「假結婚」的案例。陸軍司令部今證實此案表示，役男家長透過軍中人權促進會黃媽媽協助向軍中反映此事，經找來兩造役男協談，在父母親不同意婚事下，兩人取消請假，事件圓滿解決，不涉及任何處分。

「黃媽媽」陳碧娥昨在臉書披露，不久前她接到一位4個月的訓練役男父親電話，請求協助，這名服4個月軍事訓練役男，已經服役3個多月，只剩20幾天即將退伍，但為了想要14天的婚假，居然和入伍才認識的同袍相偕去辦理同性結婚登記，不管家人如何勸導責備，都無法改變其主意。這名父親說，兒子已有一位相交四年的女友，為何會作此決定，令他百思不得其解，要求她協助勸導阻止他兒子的行為，經她向部隊反映，軍方未准婚假。

事件在社群引發網友辯論，有網友認為，軍事訓練役期僅4個月，除非有特殊理由，例如為完成癌末愛人的心願，有時間的急迫性，否則軍方沒有理由同意婚假。而此案與本質上跟同志人權完全無關，是故意逃避義務的問題。

但也有網友認為，婚假是合法人權，憑什麼當兵不能結婚？婚假依法本來就可請14天，當事役男已22歲，只要兩造到戶政事務所登記，軍隊憑什麼不讓他們請假？

陳碧娥在社群回應表示，當事役男家人無法想像的是，要結婚的對方是入伍才認識的人，跟女友也沒有感情問題；但畢竟兩造都是成年人，如果堅持要登記結婚，誰也阻止不了。

陳碧娥表示，不是所有家長都能接受兒女同婚，她體恤家長心情，而她和家長及軍中長官都很清楚，若當事人堅持，他們都將無法阻止，只是希望當事人能再思考一下，畢竟決定得太匆促。

由於此案被導向役男同婚權益，對軍方而言相當棘手，陳碧娥堅不透露發生在哪個部隊。她轉述，部隊經聯繫當事人家庭，獲知父母不同意後，以不准假處理，沒有涉及任何處分。軍方也表示，此案雖研判恐涉假結婚，但請婚假是役男權益，只是此案父母不同意，經商談後部隊沒有准假，不涉任何處分。

役男 假結婚 同婚

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