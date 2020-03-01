海巡艦隊有衝鋒槍需求 專等205廠研發待購

海巡署艦隊分署發布決標公告，配合新艦成軍，將以9147萬4900元預算，向國防部軍備局生產製造中心第205廠多款輕兵器，全面換裝海巡艦隊分署制式武器。艦隊分署表示，目前205廠還在研製新款衝鋒槍，期程預估為二至三年，完成測試後，如經評估符合巡防任務需求，艦隊分署將率先向205廠採購。

據了解，目前205廠研製有XT107 9mm衝鋒槍等槍型，但尚未正式服役。

海巡署艦隊分署將向其採購9公厘T75K3手槍、衝鋒槍、步槍、機槍與腿掛式手槍等，配合新艦成軍在未來七年內陸續換裝。其中採購最多的是T75K3手槍，達到1132把，將汰換現有舊式T75手槍。

艦隊分署表示，分署已向第205廠簽約採購的槍械，包括319隻5.56公厘T91步槍、169挺7.62公厘T74排用機槍、1132把9公厘T75K3手槍。

艦隊分署表示，經確認第205廠最新款衝鋒槍尚處研改階段，期程預估為二至三年，完成測試後，如經評估符合巡防任務需求，再依採購法向第205廠簽訂採購契約。