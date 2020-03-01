國防部公告愛國者陣地禁限建 台北愛三防禦弧線有變？

國防部在近一個半月內密集公告西部所有愛國者飛彈陣地的禁限建區域，大台北地區原萬里、新店陣地，不在公告範圍內。位於萬里原用來執行防空任務的愛國者陣地，由於營區旁有飛行傘活動，保密性欠佳，轉為預備陣地，平時成為空置營區，顯示大台北都會區愛國者飛彈防禦弧線部署思維出現改變。

國防部在近一個半月內，密集公告包括台中市太平區坪林營區、屏東縣屏東市大聖東營區、台北市南港區新光飛鵰營區、台中市神岡、嘉義縣粗溪、台南市新化、高雄市考潭「重要軍事設施管制區限建範圍」，各陣地禁限建角度均概以「以發射架底座標高為基準，自基地雷達主射向左右各70-80度，向前延伸330-3000公尺範圍內，建築物絕對高度之高距比為1：6」作為敘述，尤其台南新化、高雄市考潭禁限建內容中，提及建築物的絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高，明顯針對愛國者飛彈連所屬AN/MPQ-53相列雷達性能需求。

但在國防部新一波公告愛國者陣地禁限建名單中，台北市僅公告在南港軍備局202廠後的南港區新光重要軍事設施管制區，這處「飛鵰營區」過去部署愛國者飛彈，與新店安坑、萬里中幅子營區構成拱衛大台北的防衛網，與公館山管制區均列禁限建區域，但都不在這波最新的禁限建公告中。