國軍台北中樞地下要塞啟動防疫阻隔措施

新冠肺炎（COVID-19）疫情案例續增加中，流行疫情指揮中心全力防堵社區感染擴大，軍方針對大台北中樞要塞、隧道包括衡山指揮所、海軍司令部戰情中心與台北市地底下十字型連結大直要塞區的隧道，也布下體溫量測關卡，確保病毒不會入侵這些指揮作戰的場所。

憲兵指揮部日前發布招標案，預計以2338萬7063元預算，針對位於北市中山北路5段的「梅莊營區」營舍進行整修。營區目前是憲兵228營營部，憲兵202指揮部等單位在當地負責通往大直要塞地下隧道安全維護。

憲兵部署重兵在梅莊，當初是為維護士林官邸安全，曾與國安局共同設立士林中衛區協管中心，當年由憲兵226營攜同兵器連進駐；而梅莊後的隧道，是「梅莊支洞」，通往主要位於圓山山區下的地下隧道。據了解，隧道十分寬敞，足能讓車輛進入。前行政院長郝柏村在院長任內，因中山北路塞車，車隊就曾經借道入洞，穿出大直。

而在侍衛任務告一段後，梅莊營區目前由憲兵202指揮部228營與憲砲連駐守，營區有裝甲車進駐，主要拱衛「梅莊支洞」入口，此入口可通往110「東西道」洞口。