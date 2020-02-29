國防部訂草案 生產機敏軍品廠商可申請兵力進駐維安

國防部日前公告「列管軍品安全維護申請辦法草案」，未來為政府生產機敏軍品的合格廠商，能以付費方式，向政府主管機關、也就是國防部，申請派遣適當人力與裝備進駐，執行安全維護，以避免國防機密外洩，防範恐怖組織及其他國家或地區的不正或違常行為入侵。

國防部指出，列管軍品合格廠商從事列管軍品產製、研發及維修，如與國防安全有涉或事涉機敏，而廠商欠缺相當的安全維護能力，則其生產地區、測試地點、廠庫、設施設備，以及重要裝備與物料的運輸，即得經主管機關審酌其必要性，支援協助執行安全維護。

國防部說，國防產業發展條例第7條第1項規定，主管機關認為有必要時，得依合格廠商的申請，指派或協請相關機關支援適當之人力、裝備進駐，協助執行安全維護，以確保國防產業的重要性裝備生產地區、廠庫安全無虞。國防部特別定出「列管軍品安全維護申請辦法草案」。

國防部說，派遣人員的基本雜費、住宿費及交通費與巡邏交通工具及其衍生的相關費用等，由申請廠商支付，負擔費用範圍與安全維護事項，依審查會議結論與執行安全維護的單位、機關達成協議並簽訂書面契約。