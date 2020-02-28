陳明忠今追思會 馬英九：大時代勇者與滄桑歷史見證者

今天是228紀念日，前總統馬英九上午出席曾參與228黨外運動人士陳明忠追思會，再向228事件與戒嚴時期受難家屬道歉與慰問，並強調228事件要平反，否則台灣不會安定，稱讚陳明忠是大時代勇者與滄桑歷史見證者。

馬英九說，44年前，他剛到美國哈佛大學攻讀法學博士，有一天，他在紐約時報上看到由「國際特赦組織」刊登的全版廣告，聲援台灣的良心犯（Prisoner of conscience, POC，即政治犯）陳明忠先生，自此對這個名字留下深刻的印象。

他指出，後來他擔任蔣經國總統英文秘書時，王曉波告訴他，陳明忠在綠島監獄中病情不輕，請幫忙申請保外就醫。他才知道那是陳明忠第二次入獄，判刑15年，當時已服刑11年之久。於是他向當時的國防部宋長志建議，後來國防部直接將陳明忠假釋，也開始兩人的忘年之交。

馬英九說，在228及50年代白色恐怖時期，陳明忠曾兩次被判刑入獄，總共坐了21的牢，人生的黃金歲月都在牢籠中度過。陳明忠與妻子及妻子的兄長，都是228與白色恐怖的雙重受難者。

馬英九說，陳明忠曾在國民黨中央黨部的一場演講中表示，228不是「台獨運動」，228與白色恐怖都是根源於國共內戰的時代悲劇，受害者沒有本省外省之分，主張兩岸必需和平和解，悲劇才不會重演。兩個月後，當時的國民黨主席連戰展開歷史性的「連胡會」，也為三年後他總統任內的兩岸全面和解、合作與和平，奠定基礎。

馬英九表示，當時其他228受難者與家屬並不諒解陳明忠，但陳告訴他，自己不是投降，是走過戰亂的人，希望兩岸和平，不要再經歷恐怖的生活。陳明忠即使長期遭遇磨難，也絲毫未損理念的堅持，是大時代的勇者，是滄桑歷史的見證者。

他指出，陳明忠曾說，「我生錯了時代，但沒有做錯事，就這一點來說，我沒有遺憾」。馬英九認為，「他沒有生錯時代，而是時代錯待了他」，並祈願永遠不再發生類似事件。