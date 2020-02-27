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陸軍UH-1H捐贈史瓦帝尼 使館剪影綠色「TAIWAN」作宣傳

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長張冠群日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，將兩架UH-1H直升機捐贈史國，使館製作影片紀錄過程。圖／擷自使館推特影片
國防部副部長張冠群日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，將兩架UH-1H直升機捐贈史國，使館製作影片紀錄過程。圖／擷自使館推特影片

國防部副部長張冠群上將日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，與駐地大使梁啟超共同將兩架UH-1H直升機捐贈給王室。史王恩史瓦帝表示，感謝台灣長期協助史國發展，兩架直升機將用於人道救援任務。

我駐瓦帝尼王國大使館在推特貼文表示，這項捐贈儀式除史王出席外，史國國家首席國防官Hlangusempi王子和Tshabalala將軍也與會觀禮。使館特別將張冠群、梁啟超出席捐贈儀式的過程剪接成影片，搭配綠色粗體「Taiwan」等字幕，進行國際宣傳。

使館推特轉述史王談話指出，感謝台灣長期協助史國發展，兩架直升機將用於史國境內或協助鄰國的人道救援任務。他重申支持台灣參與聯合國活動。

我國陸軍UH-1H機隊去年陸續除役，有6架維持妥善狀態，其中2架轉贈給非洲友邦史瓦帝尼，機身配合史國需求改為沙漠迷彩塗裝。

國防部副部長張冠群上將日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，將兩架UH-1H直升機捐贈給王室。圖為張冠群與史王合影。圖／擷自使館推特影片
國防部副部長張冠群上將日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，將兩架UH-1H直升機捐贈給王室。圖為張冠群與史王合影。圖／擷自使館推特影片

直升機 史瓦帝尼 非洲

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