陸軍UH-1H捐贈史瓦帝尼 使館剪影綠色「TAIWAN」作宣傳

國防部副部長張冠群上將日前出訪邦交國史瓦帝尼王國，與駐地大使梁啟超共同將兩架UH-1H直升機捐贈給王室。史王恩史瓦帝表示，感謝台灣長期協助史國發展，兩架直升機將用於人道救援任務。

我駐瓦帝尼王國大使館在推特貼文表示，這項捐贈儀式除史王出席外，史國國家首席國防官Hlangusempi王子和Tshabalala將軍也與會觀禮。使館特別將張冠群、梁啟超出席捐贈儀式的過程剪接成影片，搭配綠色粗體「Taiwan」等字幕，進行國際宣傳。

使館推特轉述史王談話指出，感謝台灣長期協助史國發展，兩架直升機將用於史國境內或協助鄰國的人道救援任務。他重申支持台灣參與聯合國活動。