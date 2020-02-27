搭配新艦成軍 艦隊分署採購1132把T75K3手槍

海巡署艦隊分署發布決標公告，將以9147萬4900元預算，向國防部軍備局生產製造中心第205廠採購9公厘T75K3手槍、衝鋒槍、步槍、機槍與腿掛式手槍等，配合新艦成軍在未來7年內陸續換裝。其中採購最多的是T75K3手槍，達到1132把，將汰換現有舊式T75手槍。

艦隊分署向205廠採購新製的T75K3手槍，新槍採用國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」技術，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射手水準，射擊精度提高2.5倍，槍管壽命則可提升2倍以上。

政府採購網站披露，艦隊分署委託國防部軍備局生產製造中心第205廠製造「9公厘T75K3手槍」等4項裝備，預算達9147萬4900元，預估在未來7年（116年）內陸續換裝。