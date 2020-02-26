南韓軍隊新增5例新冠肺炎確診 隔離9230人

南韓《中央日報》報導，截至25日下午5時，南韓部隊共有18名新冠肺炎確診人員，比前一天新增5人，軍中接受隔離的總人數來到9230多人。

報導指出，新增確診者包括陸軍兩名幹部、1名士兵，及空軍兩名幹部。兩名陸軍幹部與之前確診的軍務員在同間辦公室工作，兩名空軍幹部與一名陸軍士兵則可能是接觸確診的親友而感染。

目前，南韓軍中確診者共18人，包括13名陸軍、3名空軍、1名海軍、1名海兵陸戰隊成員。軍中按衛生當局標準而隔離的官兵約520人，按部隊要求進行預防性隔離的人數共8700多人，隔離總人數約9230人。