聽新聞
test
0:00 / 0:00
扼控中樞地下戰備通道節點 憲兵梅莊營區大整修
憲兵指揮部發布招標案，以2338萬7063元預算，針對「梅莊營區」營舍進行整修。「梅莊營區」前身是日據時期台灣總督府中央研究所衛生部，至今已逾80年歷史，被登錄為歷史建物，目前是憲兵228營營部。憲兵指揮部上午表示，整修廠商須具備古蹟修復專長，工程不會影響建物原貌。
憲兵指揮部表示，這項工程主要針對建物電力系統、伙房、浴廁、門窗加裝氣密、地坪、汙水防漏工程進行整修。
梅莊營區位於台北市中山北路五段，後靠劍潭山，左右緊鄰銘傳大學與士林官邸，由憲兵202指揮部228營駐守，除營部連外還有一個憲砲連，駐在梅莊部隊負責周邊通往大直衡山指揮所、圓山指揮所與裝甲憲兵營的隧道安全維護。營區內部樹林環繞，被軍方內部形容森林渡假村，是士林官邸園區內至今沒有開放的神秘角落，而228營部就進駐在主建物中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言