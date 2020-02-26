扼控中樞地下戰備通道節點 憲兵梅莊營區大整修

面對威脅，台灣的當務之急除了強化艦隊防空能力，發展對共軍兩棲戰隊的不對稱反制戰力，是更為重要的嚇阻方法。例如正在進行中的國造防禦潛艦計畫，雖在短期內難以立竿見影，但卻是讓共軍海航打擊兵力錯置的有效方法。

2020-02-25 14:37