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國軍寄發動員召集預告書 籲後備軍人準備共同防衛家園

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部呼籲接獲「動員召集報到訊息通知書」的後備軍人，要妥善保管此通知書，「當國家發生緊急危難或非常事變時」，國防部將透過電視、報紙或廣播，發布「動員令」生效。圖為陸軍584旅砲兵營官兵實施戰備檢查。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁
後備指揮部呼籲接獲「動員召集報到訊息通知書」的後備軍人，要妥善保管此通知書，「當國家發生緊急危難或非常事變時」，國防部將透過電視、報紙或廣播，發布「動員令」生效。圖為陸軍584旅砲兵營官兵實施戰備檢查。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁

後備指揮部近日陸續對退伍8年內的後備軍人發出「動員召集預告書」，知會收信者今年被納編為109年度「戰時」動員召集對象，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，作好「共同防衛家園」的準備，或準備參與年度「同心演習」操演。後備指揮部上午表示，這是例行預告程序，而退伍4年內者，今年仍將有機會接獲動員的正式召集令。

為避免新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，國防部已宣布通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育及勤務召集訓練，避免群聚感染的風險。針對5-6月份的國軍漢光演習與同心演習會否受到影響，國防部說將視疫情影響作評估。

眾多退伍軍人昨起陸續收獲「動員召集預告書」，內容強調今年內已被納編為109年度「戰時」動員召集對象，要求後備軍人掃瞄所附二維條碼或上網至後備指揮部後備軍人網路服務台，查詢年內動員召集或教育召集相關資訊。

通知書提醒接獲通知的應召員，當國家發生戰爭或緊急危難時，國防部將透過大眾傳播媒體，發布動員命令生效，同時由轄區警察將動員召集令送達後備軍人戶籍地或指定地點，要求攜帶身份證明文件依時報到，共同防衛家園。

通知書同時提醒，若是平時教育召集，則聲明則要求後備軍人在接獲正式的動員召集令後，如年度重大演訓同心演習時，須準時向各軍司令部指定地點報到；通知特別強調，公告日程後以出國觀光旅遊申請者將不核准免除當次召集，如仍出國將依法追究刑事責任。

由於此時正處防疫階段，不少人關切預備員令發放時機。後備指揮部表示，雖然3、4月份教、勤召暫停，但其他月份仍可能實施後備動員，因此後備指揮部仍按慣例發出「動員通知書」。

後備指揮部表示，國防部於105年起依兵役法施行法第24條規定郵遞「動員召集報到訊息通知書」，預先告知納編後備軍人戰時動員符號、報到地點及核校基本資料，以縮短動員時程，加速後備部隊動員編成。

後備指揮部呼籲接獲「動員召集報到訊息通知書」的後備軍人，要妥善保管此通知書，「當國家發生緊急危難或非常事變時」，國防部將透過電視、報紙或廣播，發布「動員令」生效，請攜帶身分證明文件及此通知書迅速報到；另為確認動員訊息傳達，勤區警員同時送達紅色動員召集令至後備軍人戶籍所在地。

後備指揮部近日陸續對退伍8年內的後備軍人發出「動員召集預告書」，知會收信者今年被納編為「109年度『戰時』動員召集對象，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，作好「共同防衛家園」的準備，或準備參與年度「同心演習」操演。圖／取自網路社群
後備指揮部近日陸續對退伍8年內的後備軍人發出「動員召集預告書」，知會收信者今年被納編為「109年度『戰時』動員召集對象，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，作好「共同防衛家園」的準備，或準備參與年度「同心演習」操演。圖／取自網路社群

退伍軍人 漢光演習 國防部 新冠肺炎

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