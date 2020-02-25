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防疫「最壞打算、最好準備」嚴德發令軍內設置隔離營舍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發登上海軍承德軍艦視導防疫作為。圖／軍聞社
國防部長嚴德發登上海軍承德軍艦視導防疫作為。圖／軍聞社

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，國防部長嚴德發今天下令三軍部隊「最壞打算、最好準備」，地面部隊開始設置發燒官兵的「隔離營舍」，以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求，包括浴廁等生活所需；海軍艦艇則設置「隔離碼頭」。

針對近日國軍出國旅遊官兵，嚴德發表示，韓國等因疫情持續升高，而列入第三級旅遊警示的國家，暫不開放官兵前往；嚴德發特別感謝配合國家政策而放棄出國旅遊的官兵，並表示嘉勉，感謝官兵共體時艱，共同維護國軍戰力與國家安全。

嚴德發日前召開防疫會議，今天巡視三軍部隊驗收各部隊準備狀況，分別前往陸軍21砲指部、陸軍專校、空軍官校及海軍艦指部等單位，聽取防疫簡報及執行作法。嚴德發與隨行人員，接受各單位量測體溫、噴灑酒精，但一行人都未戴口罩，展現對部隊防疫措施的信心。

由於海軍艦艇艙間為密閉空間，嚴德發特別在左營登上康定級承德艦了解防疫整備實況，對於艦上落實包括消毒、每日全艦換氣等，並規劃「隔離碼頭」因應突發狀況的防疫措施表示肯定。

針對隔離營舍規劃，嚴部長提出指導表示，「連」通常為部隊最小群聚生活體，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求，浴廁等生活所需，也須納入整體考量。

嚴德發表示，各軍司令部應主動掌握基層部隊口罩、酒精的消耗與申請需求，秉持後勤「主動撥補服務」精神，給予基層部隊必要支援；物資源頭補充，則由軍醫局負責，以「了解部隊需求、滿足安全存量」為重點，確保國軍整體防疫物資充足。

國防部長嚴德發今前往陸軍專校，視導防疫整備。圖／軍聞社
國防部長嚴德發今前往陸軍專校，視導防疫整備。圖／軍聞社

嚴德發 國軍 軍艦

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