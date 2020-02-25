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國軍獨鍾「天龍」？陽金要隘特戰隊武漢改天龍有歷史

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特戰指揮部位於陽金要隘的八煙營區，去年至今更動營門口部隊精神標誌的順序（按箭頭）。資料照片、記者洪哲政／攝影
陸軍特戰指揮部位於陽金要隘的八煙營區，去年至今更動營門口部隊精神標誌的順序（按箭頭）。資料照片、記者洪哲政／攝影

陸軍特戰指揮部去年起接替關渡指揮部裝騎部隊，進駐陽明山「陽金要隘」節點，擔負中樞衛戍及反恐任務，成為航空特戰指揮部所轄最北部的據點。位於陽金公路八煙營區外的精神標誌，自去年將原關指部的「虎嘯八煙」改為「武漢八煙」後，近日新部隊輪駐，又改為「天龍八煙」。事實上「天龍」代號與陸軍特戰部隊具有特殊歷史傳承，隊史可考，而國軍在北海岸目前就有兩個「天龍」營區。

八煙營區外的部隊精神指示標誌，是通往台北市的陽金公路上十分醒目的標的，部隊在設計上煞費苦心。關渡指揮部與前身226師，原稱「虎嘯部隊」，原駐營區的裝騎連於是建設「虎嘯八煙」的精神標誌。去年特戰指揮部特2營一連奉命接替防務，重新建設，樹立「武漢八煙」精神標誌，搭配傘兵與中英文標示。

特戰部隊進駐陽明山與營區標示經本報披露後，因中文字體排列上常令人誤為「武八漢煙」，在網路社群中引起討論，部隊特別將文字重新作了區隔調整，並重新以特戰指揮部本身的「天龍隊徽」取代空降傘徽。而特戰各部隊是採輪駐方式進駐八煙營區，月前由特五營一連進駐後，再度重新調整精神標誌，將「武漢八煙」進一步調整為「天龍八煙」。

根據陸軍司令部隊史指出，位於台南歸仁營區的「航空特戰指揮部」，部隊代號為「武漢部隊」，而其下所轄位於桃園龍潭的「特戰指揮部」，是營區稱為武漢營區，但部隊名稱實則為「天龍部隊」。

根據陸軍資料顯示，陸軍過去有62、73個空降旅，桃園「武漢營區」在民國63年62旅進駐前，就是「特戰司令部」所在，民國63屏東大武營區的空降司令部與武漢營區的特戰司令部合併為「空特部」，而也在63年，陸軍總部自台北遷入原特戰部隊駐地大漢營區，當年桃園龍潭的武漢營區、大漢營區、屏東大武營區，都是空降特戰部隊的駐地。目前在龍潭的特戰指揮部至今沿襲原空降62旅的部隊代號「天龍」，而「武漢」則是「航空特戰指揮部」的代號，所以傘兵自稱「武漢部隊」。

目前天龍部隊的「龍徽」，是前曾任退輔會主委與總政戰局長鄧祖琳在62旅旅長任內親自設計，傳此龍與傳統「中國龍」長得不同，沒有鱗片，且頗有卡通氣息，是因為當時的美工疏忽，所臨摹的圖片是韓國版的龍，流傳至今成為特指部隊徽。

對於從「武漢」變成「天龍」，時值新冠肺炎（COVID-19）疫情與原發地「武漢」的連結，特戰部隊無端蒙塵，但官兵有其解釋，指過去關指部駐防時期，部隊代名是取其直屬部隊「虎嘯」為名，並未採用上一級6軍團的「前鋒」；如今特戰部隊進駐，採用本身「天龍」代號，未採用上一級航特部的「武漢」之名，也屬慣例。

航特部今天也表示，陽明山八煙營區，是於去（108）年6月特戰連進駐時，原以特戰指揮部駐地「武漢營區」為本，製作「武漢八煙」為精神標記，經研討後，單位認為應以特戰指揮部隊名「天龍部隊」為依據，較能彰顯精神傳承意含，因此於日前更名「天龍八煙」營區，並更換設置，與疫情完全無關，更無歧視武漢的用意。

不過，軍方對「天龍」之名情有獨鍾，除「天龍八煙」外，空軍防砲及飛彈指揮部位在三芝的天弓飛彈連，射控區也稱為「天龍陣地」。

軍方對「天龍」之名情有獨鍾，除「天龍八煙」外，空軍防砲及飛彈指揮部位在三芝山區的天弓飛彈連，射控區（如圖）也稱為「天龍陣地」。記者洪哲政／攝影
軍方對「天龍」之名情有獨鍾，除「天龍八煙」外，空軍防砲及飛彈指揮部位在三芝山區的天弓飛彈連，射控區（如圖）也稱為「天龍陣地」。記者洪哲政／攝影
特指部天龍部隊的「龍徽」，是前曾任退輔會主委與總政戰局長鄧祖琳在62旅旅長任內親自設計，傳此龍與傳統「中國龍」長得不同，沒有鱗片，且頗有卡通氣息，是因為當時的美工疏忽，所臨摹的圖片是韓國版的龍，流傳至今成為特指部隊徽。記者洪哲政／攝影
特指部天龍部隊的「龍徽」，是前曾任退輔會主委與總政戰局長鄧祖琳在62旅旅長任內親自設計，傳此龍與傳統「中國龍」長得不同，沒有鱗片，且頗有卡通氣息，是因為當時的美工疏忽，所臨摹的圖片是韓國版的龍，流傳至今成為特指部隊徽。記者洪哲政／攝影
目前在龍潭的特戰指揮部至今沿襲原空降62旅的部隊代號「天龍」，而「武漢」則是「航空特戰指揮部」的代號，所以傘兵自稱「武漢部隊」。記者洪哲政/攝影
目前在龍潭的特戰指揮部至今沿襲原空降62旅的部隊代號「天龍」，而「武漢」則是「航空特戰指揮部」的代號，所以傘兵自稱「武漢部隊」。記者洪哲政/攝影

特戰 陸軍 陽明山

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