新冠肺炎影響軍事交流 星光部隊取消3月恆春進訓

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，據了解，經我與新加坡協商，暫停3月份星光部隊突擊營來台進訓恆春三軍聯訓基地的行動。這是新冠肺炎首度影響兩國軍事交流。對此，國防部發言人史順文上午表示，不評論。

新加坡政府此次對新冠肺炎疫情採取嚴格防疫政策，包括頒布陸客旅遊禁令，積極追蹤確診病患活動史和其密切接觸者，並要求去過中國大陸的勞工隔離14天。但截至昨日起，新加坡新冠肺炎全國確診病例累計已達90例，但未聞軍隊有確診案例。

根據衛福部疾管署的資訊，我國目前針對新加坡新冠肺炎列為第二級警示，對當地採取加強防護。

新加坡「星光部隊」步兵、砲兵與裝甲部隊固定來台執行年度訓練，近年傳增加兩棲特種突擊作戰的科目，會進訓三軍聯訓中心與海軍陸戰隊進行對抗演練，陸軍突擊營也來台接受傘訓，並進訓恆春三軍聯訓基地，今年原排定3月份2、3週進訓恆春聯訓基地，但確定取消。

新加坡陸軍所屬突擊營部隊均在我國屏東大武營區實施傘訓，近年開始與中共解放軍部隊實施聯合軍事演習，但並未影響其來台訓練。

為避免新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，國防部昨天也表示，上週通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育及勤務召集訓練，避免群聚感染的風險。