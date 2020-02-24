停止教召命令傳遞大挑戰 受影響後備軍人兩萬人以上

國防部今天表示，上週已通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育及勤務召集訓練，避免群聚感染風險。但據了解，這波被取消教召的後備軍人至少兩萬人以上，而許多部隊今天才收獲正式「衡山信文」下令停召，緊急展開停召通知行動。

但國防部澄清，停召信文和命令上周即已對各軍種發布，有信文命令時間點可證。

為避免新冠肺炎（COVID-19）群聚感染的風險，國防部發言人史順文今證實，國防部在上週已經通令國軍各部隊，暫停辦理3、4月份後備軍人教育召集及勤務召集訓練。

但基層反應，各軍指揮部其實今天才接獲參謀本部下達「衡山信文」正式命令，確認停召。所有召員訪談、管制會議日程直至今日都尚未更改，相關單位面對命令措手不及，現在才發動所屬緊急告知接獲召集令的後備軍人。

後備指揮部表示，停召包括後備幹部7天、後備士兵5天的召集，1天的勤務召集。

後備指揮部表示，後指部在南北各有一座召訓中心，針對後備教召部分，今將立即透過各縣市聯絡員電話聯繫已接獲召集令的後備軍人，一一告知停召訊息，確認送達停召訊息。各軍種則自行透過管道通知。

而據了解，3、4月份停止辦理的教召梯次，範圍涵蓋陸、海、空、後備部隊，梯次高達百餘梯，影響人數至少兩萬人以上。