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韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

陳時中：滯留武漢台人返國都要包機且隔離檢疫

聯合報 / 者邱宜君楊雅棠簡浩正李樹人／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心2月24日發明疫情，左起衛生福利部醫事司長石崇良、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、執行長周志浩、指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、教育部國教署長彭富源、醫福會執行長王必勝。 記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心2月24日發明疫情，左起衛生福利部醫事司長石崇良、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、執行長周志浩、指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、教育部國教署長彭富源、醫福會執行長王必勝。 記者楊雅棠／攝影

中國武漢一度傳出有條件讓外籍人出城，但又急轉彎。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從武漢回來者，都要用包機型態，並做隔離檢疫，確保安全。

武漢是新型冠狀病毒嚴重疫區，自1月23日當局宣布封城之後，今中午突然解禁，但僅僅過沒幾個小時，又再度宣布解禁通告無效。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部第18號通告指出，「關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告第17號」，是指揮部轄下的交通防控組未經指揮部和領導同意就自行發布，「現宣布該通告無效」。

新冠肺炎 COVID-19

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