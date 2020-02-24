陳時中：滯留武漢台人返國都要包機且隔離檢疫

中國武漢一度傳出有條件讓外籍人出城，但又急轉彎。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從武漢回來者，都要用包機型態，並做隔離檢疫，確保安全。

武漢是新型冠狀病毒嚴重疫區，自1月23日當局宣布封城之後，今中午突然解禁，但僅僅過沒幾個小時，又再度宣布解禁通告無效。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部第18號通告指出，「關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告第17號」，是指揮部轄下的交通防控組未經指揮部和領導同意就自行發布，「現宣布該通告無效」。