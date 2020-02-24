血友病少年母子今晚回台 我護理師將一路隨行
有關滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，兩人預計今晚從成都出發，晚上10時左右可抵台。陳時中表示，該名少年日前已請主治醫師與他做過視訊，認為如果能夠及早得到醫療救治為宜。目前國內也派了一位專業護理師前往成都，到現場做相關身體檢查，確保身體狀況適合飛行。
有關該名少年及其母親在搭機的防疫部分，陳時中表示搭機前兩人均會測量體溫，若有發燒情形則不能上飛機；若無發燒，將由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝。且為避免影響其他乘客，將安排2人先行登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排。
入境後也將先完成入境檢疫作業程序，依照後送流程由救護車載往後送醫院進行隔離採檢；檢驗陽性，則住院隔離、檢驗均為陰性，送至集中檢疫所。
指揮中心強調，本次協助返台事項屬特殊個案之需求，是基於醫療需求所做的安排，且全程均有完善的防護措施，該兩名國人返台後，均要聽從指揮中心指示，接受安排管理，否則將以違反傳染病防治法處罰。
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