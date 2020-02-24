停辦教召 後備指揮部獨力支援口罩生產達六千人次以上

為避免新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，國防部今天證實，上週通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育及勤務召集訓練，避免群聚感染的風險。軍方表示，國軍支援民間口罩生產，至今由負責教點召業務的後備指揮部獨力支應。

國防部發言人史順文證實，國防部在上週已經通令國軍各部隊，暫停辦理3、4月份後備軍人教育召集及勤務召集訓練，以避免群聚感染的風險。

但據指出，目前國軍支援民間口罩生產線，仍由後備指揮部獨立支應，每天須出勤300至400人次，至今支援人次已達6000人次以上，許多校級軍官也被迫放下業務投入支援。各作戰地區支援指揮部雖備便兵力，但至今尙未動用。軍方否認停辦教召和後備兵力支援作口罩有關。