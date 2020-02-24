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預防新冠肺炎群聚感染 國防部宣布3、4月暫停後備軍人教召
新冠肺炎疫情影響，中國大陸、南韓等地，都傳出部隊官兵受群聚感染影響而隔離的事件。在國內，國防部今天下午宣布，已經通令國軍各部隊，暫停辦理3、4月份後備軍人教育召集及勤務召集訓練，以避免群聚感染的風險。
除了避免後備軍人因教召而群聚感染之外，後備指揮部也是目前國軍投入協助口罩生產的單位，每天約有將近400人次。
另外，先前有媒體報導，國軍將比照2003年SARS期間，下令官兵暫停休假。不過國防部已經否認，表示國軍會隨著疫情的發展，採取相關因應措施，以最壞的打算，完成最好的準備，維護部隊戰力與國防安全，惟目前並沒有要求官兵全面停止休假。
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