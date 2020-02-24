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全軍停休堵新冠肺炎疫情？國防部否認

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部。 本報系資料照
國防部。 本報系資料照

外傳國防部為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，擬比照SARS期間下令官兵全面停休，但國防部上午加以否認。

國防部上午表示，防疫視同作戰，國防部以如臨深淵，如履薄冰的態度，以最壞的打算，完成最好的準備，維護部隊戰力與國防安全。

國防部表示，國軍會隨著疫情的發展，採取相關因應措施，但目前並沒有要求官兵全面停止休假。

國軍研擬營區內區隔管理措施

【中央社／台北24日電】

為防範新冠肺炎在軍中擴散，國防部下令官兵若前往29個高風險國家，回台必須先自主隔離14天，同時也將研擬營區內區隔管理措施，包括獨立營舍、樓層等，國軍會隨疫情發展採取相關措施，但到目前為止，尚未要求官兵全面停休。

源自中國的新冠肺炎疫情肆虐全球，中國解放軍、韓國軍隊內都出現確診病例，衝擊軍事戰力。

為防範新冠肺炎疫情在軍中擴散，國防部發言人史順文少將表示，因故必須前往疾管署認定29個高風險國家的官兵，返台後均應配合執行14天居家隔離，檢疫隔離的時間，雖然會支薪，但以官兵個人年度休假扣除（例如補休、特休等假別）。

史順文也說，為避免暴露在感染新冠肺炎的風險中，國軍各部隊勸導預計規劃前往疫情高風險國家旅遊的官兵，取消前往或延後前往，大多數官兵均能體認在疫情嚴峻時刻此一措施的必要性，政策獲得大多數官兵的支持。

媒體今天報導「國防部擬比照SARS期間，官兵全面停休」，史順文表示，國軍以最壞的打算，完成最好的準備，維護部隊戰力與國防安全，國軍會隨疫情發展採取相關措施，但目前並未要求官兵全面停止休假。

此外，國防部長嚴德發也下令，各部隊應事先研擬「肇生案例後」營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力。

嚴德發指出，各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作；洽公官兵，應以電話溝通為優先，避免長途洽公，官兵休假在外也應避免出入人員密集場所，並減少營外聚餐，讓防疫工作從自身做起。

軍方人士補充說明，無論是志願役、4個月的軍事訓練役、國軍文職、約聘僱人員，一天內至少量測2次體溫，若有發燒現象立刻送醫，並通報中央疫情指揮中心進行後續處置，截至目前為止，國軍戰備任務及例行任務照常進行，沒有受到影響。

國防部指出，29個國家地區，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。以上國家地區是參考疾管署認定，實施最高防疫標準。

國防部 新冠肺炎

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