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F-16飛官萬安演習撞山殉職 空軍、民航局遭糾正

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片

空軍F-16戰機在2018年6月4日萬安演習時撞山，飛官吳彥霆殉職，監察院日前彈劾5名軍官後，近日也通過監委包宗和、仉桂美、林雅鋒所提調查報告及對國防部空軍司令部、交通部民用航空局的糾正案，批評戰管中心輕忽任務整備，工作紀律鬆散，值勤作業程序欠完備，戰管素養欠佳；交通部民航局也遭批協調作為不符事先安排的軍機優先規定，亦有違失。

三名監委指出，2018年6月4日北部地區「萬安41號演習」，由空軍第五聯隊兩架F-16戰機擔任假想敵機，以目視方式對基隆港實施低空模擬攻擊，但空軍戰術管制聯隊所屬戰術管制中心管帶任務機的有關人員，任務前未查看實施計畫，連作戰要旨命令也未看，肇生一級事件。

監委指出，經調查，戰管中心輕忽任務整備，工作紀律鬆散，值勤作業程序欠完備，戰管素養欠佳，依法對空軍司令部提案糾正。

民航局部分，監委表示，事先安排的軍機，較民航機享有優先的航管服務，飛航管理程序(ATMP)2-1-6也定有明文，可是本案台北近場台管制空域E點座標輸入錯誤，導致飛航管理系統(ATMS)繪製的空域範圍與發布的飛航公告相左，未即時改正還多次要求戰管促任務機向東修正，此般協調作為，不符事先安排的軍機優先規定，也有違失，因此也依法糾正，並移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。

空軍 萬安演習 F-16 監察院

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