高價買研發中電戰莢艙 鳳展專案遭立院批為凱子軍購

空軍「鳳展專案」執行F-16戰機性能提升進度落後，且案中計劃採購電戰莢艙，至今仍被質疑不符「與美軍裝備一致」原則，被立法院批評為「凱子軍購」，今年鳳展專案所須加價的244億3239萬8000元，遭立法院凍結1億元，要求提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院財政委員會上月匯整完成「中華民國109年度中央政府總預算案」審查總報告，披露上情。

報告指出，空軍鳳展專案筴艙採購經監察院糾正在案，且性能提升一節進度嚴重落後，成為凱子軍購，預算執行風險倍增，因此針對國防部所屬空軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」預算編列244億3239萬8000元，凍結1億元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

這筆244億3239萬8000元是「鳳展專案」所需後續費用。

根據監察院107年調查發現，國防部空軍司令部為「鳳展專案」F-16升級案電戰之需，籌購具數位射頻記憶功能（DRFM）的電戰莢艙，評估後擬以美諾格公司ALQ-131A為採購標的，或基於搶預算、配合101~112年鳳展專案時程，及多次向美詢價，報價節節攀升，同預算所能籌購數量越來越少考量，空軍將其增列於鳳展專案A5版發價書，但該電戰莢艙仍研發中，即在工程發展階段，至今未進行作戰測評、美空軍亦未下達全量生產(FRP)決心，即向美採購，與立法院決議：「確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致」未盡相符，允宜檢討。