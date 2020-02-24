國軍單身退舍「升級」家庭房水電高昂 軍方預算遭凍結

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聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部負責列管單身退員宿舍，原是提供給未結婚的「單身」退休人員居住，但卻有多數人結婚生子後仍然居住其中，且攜家帶眷佔住，耗用公帑支付的高額水電費，國防部索性另定辦法開放已非單身身份者家眷進住，「單身」退舍早名不符實。圖為示意。圖／取自Google Earth
國防部負責列管單身退員宿舍，原是提供給未結婚的「單身」退休人員居住，但卻有多數人結婚生子後仍然居住其中，且攜家帶眷佔住，耗用公帑支付的高額水電費，國防部索性另定辦法開放已非單身身份者家眷進住，「單身」退舍早名不符實。圖為示意。圖／取自Google Earth

國防部負責列管單身退員宿舍，原是提供給未結婚的「單身」退休人員居住，但卻有多數人結婚生子後仍然居住其中，且攜家帶眷佔住，耗用公帑支付的高額水電費，國防部索性另定辦法開放已非單身身份者家眷進住，「單身」退舍早名不符實。立法院認為國防部管理不善，凍結預算，要求提出報告後始得動支。

退輔會原本考量接收單身退舍管理，但要求國防部必須解決違規佔住問題，軍方無力解決，此案懸而未決。立法院因此針對國防部政治作戰局「軍事行政」項下「政戰綜合作業」中「業務費」預算3億5574萬2千元，凍結300萬元，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

立法院調查也發現，國防部為強化單身退員宿舍管理，並考量人道原則及照顧弱勢族群，於107年5月21日修正「國軍單身退員宿舍管理策進作法暨違規占住人員（營商）處理原則」，訂定借住人員依身分分級管理，及區分第一級為退員配偶、第二級為退員遺孀、第三級為婚生子女、第四級為非婚生子女、第五級為其他非前四級的占住人員，並延後階段性處理期程，以掌握人員居住現況。希望主動協請社福及公益單位，提供各項社會安置資源，照顧弱勢族群。

但立法院發現，截至去年3月28日止，計8處退舍尚有第五級違占人員46人仍未完成遷離作業，未能確實督導各列管單位按規定期程在107年6月30日前排除第五級違占人員。而各列管單位辦理退舍現住人員戶口清校作業完成後，仍有不符暫住資格人員新增入籍寄居情事，未落實人員戶籍管理。

立法院指出，各退舍住用人員，每人年平均使用電費高於台電公布的住宅用戶每戶平均年度總電費，退舍個人電表裝設比率偏低，246列管單位，只有1處退舍已向住用人員收取個人應負擔電費，電表裝設進度緩慢，立法院要求國防部應加強節約水電宣教及查察，儘速評估並據以規劃執行後續電表裝設作業，以管制水電，落實使用者付費原則。

國防部 宿舍 退輔會

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