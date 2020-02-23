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我戰機遭共機鎖定還是雷達接觸？聽聽看兩者有何不同

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
空軍過去曾披露幻象戰機遭中共老舊殲七戰機開啟火控雷達「鎖定」時，座艙警報器急促響聲的模式。圖／取自空軍影片
空軍過去曾披露幻象戰機遭中共老舊殲七戰機開啟火控雷達「鎖定」時，座艙警報器急促響聲的模式。圖／取自空軍影片

日前有平面媒體宣稱2月10日共機出海越過海峽中線時，大陸解放軍殲11戰機曾「鎖定」我方趕往驅離監控的F-16戰機，雖然國防部與空軍司令部都表示當日攔截過程中「沒有這個訊息」，但有將領稱當時可能只是搜索雷達接觸，而在機艙中戰機察覺被搜索雷達接觸與被火控雷達鎖定，警告鈴聲完全不同，若殲11率爾開啟火控雷達，電子參數反而將遭我方偵知蒐集。

空軍二聯隊過去曾披露法製幻象戰機在「兩國論」期間遭大陸S-300、紅旗61防空飛彈、蘇愷27戰機、殲7戰機追蹤與鎖定時，座艙警報器不同的提示聲，一般搜索雷達追蹤，警報呈現規定平緩的嘟嘟聲，具有機敏性的S-300飛彈、蘇愷27戰機等都僅是搜索雷達接觸，避免火控雷達參數遭偵知，會採取鎖定挑釁者，則是老舊的殲7戰機或艦載紅旗61防空飛彈系統，座艙警報聲呈現急促的嘟嘟聲。

知情將領表示，若非真要開火，中共較先進的戰機不會率爾打開火控雷達鎖定我機，殲11是蘇愷27的大陸版，現在雖然不是大陸最先進的戰機，但後續研發的殲11航電與雷達都是中共自行研發的設備，若率爾開啟火控雷達，參數反而將遭我方偵知，研判傳聞實質上只是一般搜索雷達接觸，而非鎖定。

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