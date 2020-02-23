國防部訂列管軍品草案 遙控與高能武器系統入列

因應「國防產業發展條例」發展軍品項目，國防部預告「列管軍品範圍及認定辦法」草案，新訂立軍品管制對象，辦法明訂須接受管制的武器，含括我國自行研發的近程遙控化防禦武器2.75火箭遙控化防禦武器系統、高能武器系統，包括雷射武器等。

國防部表示，108年6月19日制定發布的國防產業發展條例第3條第2項規定，條例中所定武器、彈藥、作戰物資、可供軍事用途軟硬體的範圍與列管軍品的認定基準、程序及其他相關事項的辦法，由主管機關會商其他主辦機關定之。國防部因此新訂立「列管軍品範圍及認定辦法」草案。

草案第3條規定，列管的武器及彈藥，是指全系統、主要次系統及關鍵模組，並經國防部認定與國軍執行國家安全及國防目的直接相關，符合軍用規格，且可供作戰使用的器械、裝備、戰鬥系統、武器或彈藥。其範圍包括陸用車輛載台及其使用的戰鬥系統與裝備；海用艦艇載台及其使用的戰鬥系統與裝備；空用軍機載台、無人飛行載具及其使用的戰鬥系統與裝備。飛彈、火箭系統及其裝備；槍砲兵器系統及其裝備；高能武器系統及其裝備；各式魚雷、水雷或其他以個別序號管理的彈藥；個別製造商批次生產或國軍彈藥整修所賦予編號的彈藥；其他可供作戰使用的全系統、主要次系統及關鍵模組。

國防部特別解釋，這是參考國軍軍備要綱的系統分類，定明此條例第3條第1項第3款至第5款所定的武器、彈藥範圍。其中武器的範圍，陸用、海用、空用等相關載台，包括戰、甲車、軍機、艦艇及其他陸海空用載台。飛彈、火箭系統及其裝備，包括飛彈系統、2.75火箭遙控化防禦武器系統、發射架、雷達車、通信車、戰術中心車、電源車或其他射控系統及其裝備；槍砲兵器系統及其裝備，包括近程遙控化防禦武器系統及其裝備；高能武器系統及其裝備，包括雷射武器及其裝備。