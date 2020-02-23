禁出國防疫令 國安局：維安人員全延後或取消出國旅遊

新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，為確保高層維安人力安全完整，國家安全局上午表示，特勤中心維安隨扈人員，近期出國安排全數延後或取消，落實防疫政策，確保戰力純淨。

國防部提高防疫標準，下達「防疫期間出國人員管制作法」，列出29國疫情高風險國家，包括進入賞櫻季節的日本，勸阻官兵取消或延後近期出國計畫，待5、6月視疫情狀況再行安排。堅持出國者則須以年度休假抵充返國後居家檢疫所需14個天數。

而綜合韓國「中央日報」等媒體報導，韓國有十多名「青瓦台」內部警衛由於懷疑接觸過新冠肺炎確診患者，被要求自行隔離2周。

據了解，國安局特勤中心也頒有勸阻出國令，名雖為勸阻，但實質上以事涉國家安全為由，要求維安人員暫時禁止出國前往高風險疫情國家。

國家安全局上午證實，國安局依疾管署規定，向局本部與所屬各單位與特勤中心進行宣導與防疫，所屬都能配合，全延後或取消出國旅遊。

國防部日前以電話紀錄緊急下達防疫期間出國人員管制作法。依疾管局網站公布疫情高風險國家計有中國大陸等29國，要求各軍司令部與各一級戰略單位，落實自我防護作為，各級主官主動宣導所屬避免前往旅遊。

這29國包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。國防部說未來會依實際疫情狀況通報進行調整。