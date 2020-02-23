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南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

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勸阻出國防疫令 國防部：多數官兵願共體時艱 配合調整

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部發言人史順文上午表示，防疫管制涉及國家安全，大部分官兵都願共體時艱，配合調整，將原訂出國的行程調整或延後。但他也證實仍有「非去不可」者，可由單位主官核定，返國後接受居家隔離檢疫14天。記者洪哲政／攝影
國防部發言人史順文上午表示，防疫管制涉及國家安全，大部分官兵都願共體時艱，配合調整，將原訂出國的行程調整或延後。但他也證實仍有「非去不可」者，可由單位主官核定，返國後接受居家隔離檢疫14天。記者洪哲政／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，為確保戰力完整，國防部提高防疫標準，下達「防疫期間出國人員管制作法」，列出29國疫情高風險國家，包括進入賞櫻季節的日本，勸阻官兵取消或延後近期出國計畫，待5、6月視疫情狀況再行安排，堅持出國者則須以年度休假抵充返國後居家檢疫所需14個天數。國防部發言人史順文上午表示，大部分官兵均能共體時艱，配合調整。

國防部日前以電話紀錄緊急下達防疫期間出國人員管制作法。依疾管局網站公布疫情高風險國家計有中國大陸等29國，要求各軍司令部與各一級戰略單位，落實自我防護作為，各級主官主動宣導所屬避免前往旅遊。

這29國包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。國防部說未來會依實際疫情狀況通報進行調整。

面對國防部下達的「防疫期間出國人員管制作法」，據了解，軍中原排定期近期出國的官兵，尤其為了須以年假抵居家檢疫的配套措施，9成均已打消出國計畫，但仍有約1成者堅持出國。面對反彈，有官員表示，返國後「要免費休假這是不可能」。

史順文表示，防疫管制涉及國家安全，大部分官兵都願共體時艱，配合調整，將原訂出國的行程調整或延後。但他也證實仍有「非去不可」者，可由單位主官核定，返國後接受居家隔離檢疫14天。

史順文也表示，出國官兵居家檢疫這14天按規定須納入年度休假管制，而官兵如校級人員，每年會有7天事假，再加上其餘例休、慰勞假，足可移撥出這14天進行居家檢疫居家檢疫日期。

綜合韓國「中央日報」等媒體報導，韓國軍隊內有3名陸軍、空軍現役軍人確診新冠肺炎，南韓國防部實施管制措施，明日起限制官兵外出休假。而十多名「青瓦台」內部警衛由於懷疑接觸過新冠肺炎確診患者，被要求自行隔離2周。肺炎疫情也燒進中共解放軍部隊，中國大陸不但傳出三亞海軍基地及東北的造船廠都有人員確診及接受隔離的消息，大陸官媒新華網官宣日前也證實有東部戰區的海軍艦長遭到隔離觀察，海軍東部戰區訓練計畫因疫情被迫調整。

國防部提高防疫標準，下達「防疫期間出國人員管制作法」，列出29國疫情高風險國家，包括進入賞櫻季節的日本，勸阻官兵取消或延後近期出國計畫，待5、6月視疫情狀況再行安排，堅持出國者則須以年度休假抵充返國後居家檢疫所需14個天數。記者洪哲政／攝影
國防部提高防疫標準，下達「防疫期間出國人員管制作法」，列出29國疫情高風險國家，包括進入賞櫻季節的日本，勸阻官兵取消或延後近期出國計畫，待5、6月視疫情狀況再行安排，堅持出國者則須以年度休假抵充返國後居家檢疫所需14個天數。記者洪哲政／攝影

出國 疫情 新冠肺炎

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