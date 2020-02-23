勸阻出國防疫令 國防部：多數官兵願共體時艱 配合調整

新冠肺炎（COVID-19）疫情隱伏，為確保戰力完整，國防部提高防疫標準，下達「防疫期間出國人員管制作法」，列出29國疫情高風險國家，包括進入賞櫻季節的日本，勸阻官兵取消或延後近期出國計畫，待5、6月視疫情狀況再行安排，堅持出國者則須以年度休假抵充返國後居家檢疫所需14個天數。國防部發言人史順文上午表示，大部分官兵均能共體時艱，配合調整。

國防部日前以電話紀錄緊急下達防疫期間出國人員管制作法。依疾管局網站公布疫情高風險國家計有中國大陸等29國，要求各軍司令部與各一級戰略單位，落實自我防護作為，各級主官主動宣導所屬避免前往旅遊。

這29國包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。國防部說未來會依實際疫情狀況通報進行調整。

面對國防部下達的「防疫期間出國人員管制作法」，據了解，軍中原排定期近期出國的官兵，尤其為了須以年假抵居家檢疫的配套措施，9成均已打消出國計畫，但仍有約1成者堅持出國。面對反彈，有官員表示，返國後「要免費休假這是不可能」。

史順文表示，防疫管制涉及國家安全，大部分官兵都願共體時艱，配合調整，將原訂出國的行程調整或延後。但他也證實仍有「非去不可」者，可由單位主官核定，返國後接受居家隔離檢疫14天。

史順文也表示，出國官兵居家檢疫這14天按規定須納入年度休假管制，而官兵如校級人員，每年會有7天事假，再加上其餘例休、慰勞假，足可移撥出這14天進行居家檢疫居家檢疫日期。