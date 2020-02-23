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淡海神秘港坪營區解除戰備移交 海軍退出淡海新市鎮

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍「港坪營區」達位在淡海新市鎮內，營區周邊不但開發成文教區，且輕軌通過、新建大樓林立，這處具備最早期抗炸、偽裝的神秘通訊電偵營區，上月解除戰備，移交營建署，海軍正式宣布退出當地。記者洪哲政/攝影
海軍「港坪營區」達位在淡海新市鎮內，營區周邊不但開發成文教區，且輕軌通過、新建大樓林立，這處具備最早期抗炸、偽裝的神秘通訊電偵營區，上月解除戰備，移交營建署，海軍正式宣布退出當地。記者洪哲政/攝影

海軍監偵指揮部職司海面偵察與通訊，在淡水經營微波指管站「港坪營區」達50年以上，但因位在淡海新市鎮內，營區周邊不但開發成文教區，且輕軌通過、新建大樓林立，這處具備最早期抗炸、偽裝的神秘通訊電偵營區，上月解除戰備，移交營建署，海軍正式宣布退出當地，營區上空也解除限航的機密限制，在空拍機鏡頭俯視下，精密隱蔽通訊站與神秘軍用電塔首度曝光。

目前這座軍用電塔結構完整，頂上的微波罩則已取下，空拍可見周圍有高聳土堤圍繞，雖然結構現已被林木模糊，但有明顯隱蔽與抗炸的效果，營區中矗立由營舍圍繞固守的電塔。海軍司令部說，港坪營區沿革已失傳，但海軍持有此營區至少有50年歷史。

據了解，這座微波站是海軍北部重要通訊站，負責傳遞重要戰情與電偵紀錄，早期海面上的雄一反艦飛彈可由海鷗快艇自行尋標、攻擊，但廿餘年前能視距外攻擊的雄二反艦飛彈問世後，部分目標情資與經緯度即可透過陸基微波通訊傳遞，供海上載台直接輸入，避免海上艦艇發出搜索電波遭目標電子反制。

在淡江中學任教的淡水的文史工作者蘇文魁表示，從他有記憶的60年代起，港坪營區一直就在現址，當年未填海造新生地前，營區前50公尺就是遍布礁石的美麗海際，海浪汨汨拍岸，雖然軍方列為禁區，但他常常去玩，還能撿到軍方對海射擊的彈頭。營區內高聳鐵塔一直是外界好奇的神秘象徵。

他表示，而港坪營區前的小路，可通往目前新市鎮內飛彈基地，當年國中、小師長會循此徑帶隊前往基地參觀勝利女神飛彈發射。

淡海新市鎮近年快速發展，輕軌通車後新建大樓林立，民居快速增加，港坪營區緊貼海洋技術學院城區發展部，多年前負責開發的營建署就要求海軍遷建陣地，雙方編列7億4825萬元預算執行，但因土地徵收、工程發包與新陣地電磁脈衝防護工程分工爭議，一拖近10年。去年營建署以「先建後遷」原則，完成新建工程，在淡水與三芝交界的「參觀台」臨海地域完成「芝通營區」興建，取代港坪營區任務，海軍因此移交營區退出新市鎮。

對此，海軍司令部表示，海軍港坪營區是配合內政部營建署執行淡海新市鎮開發徵收，以代拆代建方式進行，新建的「芝通營區」已於去年（108）10月15日由內政部營建署北區工程處移交海軍。而港坪營區則已於今（109）年1月6日交內政部營建署接管。

目前淡海新市鎮內仍有一處空軍防空暨飛彈指揮部陣地，部署有鷹式飛彈，是新市鎮內唯一軍事基地。

海軍在淡水經營微波指管站「港坪營區」達50年以上，但因位在新市鎮內，營區周邊不但開發成文教區，且輕軌通過、新建大樓林立，這處具備最早期抗炸、偽裝的神秘通訊電偵營區，上月解除戰備，移交營建署，海軍正式宣布退出當地。記者洪哲政/攝影
海軍在淡水經營微波指管站「港坪營區」達50年以上，但因位在新市鎮內，營區周邊不但開發成文教區，且輕軌通過、新建大樓林立，這處具備最早期抗炸、偽裝的神秘通訊電偵營區，上月解除戰備，移交營建署，海軍正式宣布退出當地。記者洪哲政/攝影

海軍 飛彈 淡水

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