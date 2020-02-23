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海軍電偵任務轉進「參觀台」 考古當地飛彈故事多

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
參觀台周邊地域內大片頭的芝通營區，接手港坪營區通訊與電偵任務。記者洪哲政/攝影
參觀台周邊地域內大片頭的芝通營區，接手港坪營區通訊與電偵任務。記者洪哲政/攝影

海軍淡海港坪營區解除監偵戰備轉進位於北海岸「參觀台」地界內的「芝通營區」，當地因政府早年為宣揚「中」美協防、反攻大陸，開放軍民參觀勝利女神飛彈發射，在當地高地架設人工看台而得名。當地至今仍是飛彈基地「密集區」，除有弓二防空飛彈外，還有海軍海鋒飛彈大隊的陸基雄二反艦飛彈。某陣地甚至偽裝成國民小學，除圍牆類同一般學校外，商用衛照圖可見營區裡有司令台，前後有「智、仁、勇」、「勤、奮、向、學」等「對空」偽裝標語陳蹟。

關於「參觀台」地名來由，經求證三芝區公所鄉誌裡並無記載。但任教於淡江中學的淡水文史工作者蘇文魁表示，他國、中小時的50年代，仍是訴求反攻大陸、宣揚國威的時期，淡水中小學校會定期帶隊前往淡水與三芝交界的平台地域，觀看當地飛彈基地定期射擊美援勝利女神防空飛彈。

他說，當年勝利女神飛彈基地就在現今聖約翰大學現址再往前推進的位置，至今仍是軍事基地。而緊臨基地附近的屯山國小，飛彈發射後窗戶經常破損，傳是被音爆震破。而觀看飛彈射擊的學生們不必進到基地，而是在國小再往前的高地列隊參觀，就能目擊拖著噴焰轟然升空的彈體。

而據當年剪報顯示，當年臨海發射勝利女神飛彈的「天龍基地」，就是目前的天弓2型飛彈排部射擊區，「天龍」之名改由附近山區的射控區承接為「天龍陣地」。而當年為宣揚美「中」協防，當局會在當地「下奎柔山高地」架設參觀台，提供學生與民眾參觀飛彈射擊，這處無名高地因此被稱為「參觀台」傳承至今。

而接手港坪營區通訊與電偵任務的芝通營區，全軍事建築都採用多地形複合迷彩外，根據審計部資料，也由中科院施作電磁脈衝防護工程，後續正施作多種電偵與微波天線。而與其緊鄰的海鋒飛彈營區，形成不同偽裝風格，這座歷史悠久的飛彈營區核心地帶偽裝成國小，商用衛照圖中可見對空欺敵標語，但此地卻早被網友標示為飛彈基地，成了無效偽裝。

淡水三芝交界的「參觀台」，公車站是唯一標示地名處。記者洪哲政/攝影
淡水三芝交界的「參觀台」，公車站是唯一標示地名處。記者洪哲政/攝影
這座歷史悠久的飛彈營區核心地帶偽裝成國小，商用衛照圖中可見對空欺敵標語，但此地卻早被網友標示為飛彈基地，成了無效偽裝。圖/取自Google Earth
這座歷史悠久的飛彈營區核心地帶偽裝成國小，商用衛照圖中可見對空欺敵標語，但此地卻早被網友標示為飛彈基地，成了無效偽裝。圖/取自Google Earth
飛彈基地偽裝成國小，除圍牆與類同一般學校，商用衛照圖可見營區裡有司令台，前後（紅箭頭處）還有「智、仁、勇」、「勤奮向學」等「對空」希望誤導衛照判讀的偽裝標語陳蹟。圖／取自蘋果地圖
飛彈基地偽裝成國小，除圍牆與類同一般學校，商用衛照圖可見營區裡有司令台，前後（紅箭頭處）還有「智、仁、勇」、「勤奮向學」等「對空」希望誤導衛照判讀的偽裝標語陳蹟。圖／取自蘋果地圖

飛彈 高地 淡水

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