海軍電偵任務轉進「參觀台」 考古當地飛彈故事多

海軍淡海港坪營區解除監偵戰備轉進位於北海岸「參觀台」地界內的「芝通營區」，當地因政府早年為宣揚「中」美協防、反攻大陸，開放軍民參觀勝利女神飛彈發射，在當地高地架設人工看台而得名。當地至今仍是飛彈基地「密集區」，除有弓二防空飛彈外，還有海軍海鋒飛彈大隊的陸基雄二反艦飛彈。某陣地甚至偽裝成國民小學，除圍牆類同一般學校外，商用衛照圖可見營區裡有司令台，前後有「智、仁、勇」、「勤、奮、向、學」等「對空」偽裝標語陳蹟。

關於「參觀台」地名來由，經求證三芝區公所鄉誌裡並無記載。但任教於淡江中學的淡水文史工作者蘇文魁表示，他國、中小時的50年代，仍是訴求反攻大陸、宣揚國威的時期，淡水中小學校會定期帶隊前往淡水與三芝交界的平台地域，觀看當地飛彈基地定期射擊美援勝利女神防空飛彈。

他說，當年勝利女神飛彈基地就在現今聖約翰大學現址再往前推進的位置，至今仍是軍事基地。而緊臨基地附近的屯山國小，飛彈發射後窗戶經常破損，傳是被音爆震破。而觀看飛彈射擊的學生們不必進到基地，而是在國小再往前的高地列隊參觀，就能目擊拖著噴焰轟然升空的彈體。

而據當年剪報顯示，當年臨海發射勝利女神飛彈的「天龍基地」，就是目前的天弓2型飛彈排部射擊區，「天龍」之名改由附近山區的射控區承接為「天龍陣地」。而當年為宣揚美「中」協防，當局會在當地「下奎柔山高地」架設參觀台，提供學生與民眾參觀飛彈射擊，這處無名高地因此被稱為「參觀台」傳承至今。