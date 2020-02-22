防新冠肺炎疫情 國防部對官兵下達禁出國勸導令

中國大陸與韓國紛傳軍隊遭到新冠肺炎（COVID-19）入侵戰力受損案例，國防部為防堵疫情，近日下令列出29個疫情高風險國家，要求部隊「否准」官兵申請出國計畫，已核定者則「勸阻」官兵暫緩、延後或索性撤銷行程。如執意前往者，回國須接受居家隔離14天，而且要用自己的年假抵銷，有排定出國的官兵群起反彈。

國防部發言人史順文今天證實這項「年假抵居家隔離」作法，面對反彈，他無奈表示「難道出國回來後要繼續休假兩星期？」史順文說，目前疫情嚴重，已積極勸導官兵現在不要出國，避免感染，這是基於國防安全需要，而針對29國高風險旅遊是勸阻非禁止，但官兵若須出國，就必須按規定隔離。

國防部日前以電話紀錄緊急下達防疫期間出國人員管制作法。規定指出，依疾管局網站公布疫情高風險國家計有中國大陸等29國，各各單位應掌握疫情資訊，落實自我防護作為，各級主官應主動宣導所屬避免前往旅遊。

這29國包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。國防部會依實際疫情狀況通報進行調整。

辦法指出，針對疫情高風險國家，國軍各級主官須掌握疫情變化，針對預劃出國人員，宣導延至5、6月後，視疫情狀況再行安排出國旅遊。而各級主官應嚴格管制避免疫情進入軍中，確保國軍人員健康安全，應向國軍人員說清楚講明白，對預劃申請赴旅遊高風險國家人員，予以否准；另有特殊因素或狀況者，授權上校階主官審杳核定。

辦法表示，即日起各單位已完成申請出國觀光案件者，各級主官持續勸導所屬主動協調旅行社，暫緩延後或撤銷行程。如執意前往者，「回國接受居家隔離14天，並納入年度休假管制」。而已出國或返國人員，各單位應管制他們自返國當日起，落實居家檢疫14天，每日落實量測體溫定期回報，責由各單位確實管制執行。而各單位即時起，每日循戰情體系，回報單位、返國現況及出國申請統計。這項作法視為國軍重要命令執行。

史順文今（22）日表示，國軍以「防疫就是作戰」、「如臨深淵、如履薄冰」的態度進行防疫工作，確實維護部隊整體戰力。

史順文指出，國軍負有保國衛民的職責，戰力的維護，涉及國家安全，國軍國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。國防部說，面對疫情越來越嚴峻，部隊的防疫工作最為重要，部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，斲傷部隊整體戰力，危害國家安全。

史順文表示，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍引以為鑒，面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，必須做好完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。此外，國防部要求，國軍各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作，杜絕營內防疫死角。