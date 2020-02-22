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防堵新冠肺炎 國防部勸阻官兵前往29高風險國

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
國防部長嚴德發。本報系資料照
國防部長嚴德發。本報系資料照

國防部今天表示，因應新冠肺炎疫情，已要求國軍各部隊盡量避免前往疫情風險高國家，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國等29國。國防部長嚴德發也在昨天召開的防疫管制會議中表示，國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染，當前最重要就是部隊防疫工作。

據了解，國防部列出的29個新冠肺炎高風險國家包括中國、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及及伊朗。

國防部發言人史順文受訪時表示，該措施是由各部隊長官針對近期計畫前往29個疫情高風險國家旅遊的官兵加以勸導，而非具有強制力的禁止命令；若官兵仍要前往這29個高風險國家、地區，則會按規定隔離，避免群聚感染。

嚴德發也在昨天召開防疫管制會議中宣導，各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作，洽公官兵以電話溝通為優先，避免長途洽公，休假時也應避免出入人員密集場所、減少營外聚餐。

國防部 新冠肺炎 疫情

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