採購糾紛殃及駐英館產？國防部：我方勝訴 館產無虞

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部。圖/本報資料照
國防部。圖/本報資料照

國防部因採購訴訟和外商打國際官司，對方竟申請扣押我在英國包括駐館等資產。國防部昨天表示，英國法院已經判決撤銷，此部分我方勝訴，因此外館無遭強制執行的風險。

媒體報導披露，國防部1996年與新加坡戰略科技公司（Strategic Technologies PTE Ltd.）公司簽署採購合約，對方因未能履約卻不服我方沒收保證金，與國防部展開逾20年的訴訟，並在英國等多個國家要求扣押我國資產。

媒體報導指出，2012年，ST公司對我國正在追討的軍火仲介商人汪傳浦在開曼群島私人帳戶，要求進行查扣；當時檢察總長黃世銘為拿回汪傳浦在開曼的不法所得，建議國防部與ST公司簽署「合意命令」，認可ST的債權。

未料我國在開曼群島的訴訟中落敗，ST公司卻根據雙方「合意命令」取得英國法院的承認，並據此申請扣押我國在英國資產。這項判決將於英國時間21日上午宣判。

國防部昨天對此表示，有關新加坡Strategic Technologies PTE LTD （ST公司）與國防部的商務履約糾紛訴訟案件，此案歷經一年的審理程序，英國法院於今年2月21日宣判。

國防部説，此次訴訟標的駐英館產，因ST公司扣押命令送達不合法，英國法院已經判決撤銷，此部分我方勝訴，因此外館無遭強制執行的風險。目前委任律師團正針對部分敗訴的理由進行研析，並循英國法律提起上訴程序，以維護我國的合法權益。

英國 國防部 新加坡

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