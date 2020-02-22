影／鑽石公主號台籍旅客返台 隔著機窗玻璃揮手

鑽石公主號台灣籍遊客搭乘的中華航空公司撤僑包機，21日晚間9時48分降落桃園機場。包機滑行進入601接駁機坪時，穿著隔離衣的旅客，隔著機窗向媒體揮手，有航警與機場地勤人員也對旅客比出大拇指，高興旅客終於回家。

撤僑包機提前約30分鐘降落，滑行進入601停機坪，穿著隔離衣的地勤及機務人員繞行機身前後左右，執行落地後例行性安全檢查，接著無拖桿拖車駛入，夾起飛機鼻輪，拖行進入台灣飛機公司的修護棚廠，展開專案檢疫工作。

旅客在看到媒體記者在機坪拍攝，有人隔著飛機窗戶揮手。在停機坪的地勤人員看到這一幕時，也比出大拇指揮手呼應，高興說：「終於回家了，希望未來一切平安健康。」

中央流行疫情指揮中心表示，包機旅客在飛行期間所有人員均穿著隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡，為防止穿脫造成感染，機上不供餐、不供水，也希望乘客少上廁所，為此也準備了紙尿褲。

指揮中心準備了20輛救護車，旅客坐上車後由警車開道，分批從桃園機場「南一崗」駛離桃園機場管制區，分別前往3所部立醫院做進一步採檢。